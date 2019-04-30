負資產宗數按季大跌逾8成　專家話﹕第2季宗數將會......

「來又如風 離又如風」這句歌詞，可是說是對本港負資產情況的最佳形容詞。金管局公布今年首季負資產住宅按揭貸款情況，負資產宗數降至44宗，按季大跌83%。地產界人士分析，隨著今年樓市回暖，樓價上揚，估計到第二季，負資產個案數目將會歸零。 金管局指出，這44宗負資產個案，這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。 當局又指出，44宗負資產住宅按揭貸款涉及的金額為2.3億元，而去年第4季的262宗負資產個案，涉及金額為11.9億元。反映出在今年首季，不論負資產涉及的金額及宗數均大減。

去年第4季再度出現負資產

本港負資產宗數與樓價走勢息息相關。在去年第4季樓價由高位回落，即時導致負資產個案湧現。金管局在今年第1季指出，去年第4季負資產宗數為262宗，為自2016年第4季以來，再度出現負資產個案。當然有關個案與按揭申請人為銀行職員，及涉及按揭保險計劃有關。

為何在短短一季內，負資產宗數大跌逾8成？這與樓價回升有關。差餉物業估價署最新公布的數據顯示，3月樓價指數為377.5，按月升2.9%，而今年首3個月累計升幅更達5%。隨著樓價回升，負資產宗數自然大減。

若以CCL指數來看，樓價反彈速度更明顯。CCL指數在今年2月時曾跌穿170，低見169.95，與歷史高位相比，累跌近1成。可是樓價從農曆新年後逐步回升，至上周五（26日）CCL為183.19，按周升1.56%，與去年8月的歷史高位相比，差距更只有2.9%。從樓市走勢，可以了解到負資產宗數為何大減。

據差估署數據，今年首季樓價累升約5%。（資料圖片）

銀行職員高成數按揭致負資產

中原按揭董事總經理王美鳳接受《香港01》訪問時表示，今年樓市回暖並逐步回復至暢旺，樓價重返升軌，由於物業當前市值回升，推使負資產個案大幅減少。她又相信樓價將會持續上升，預期今年第2季負資產個案將會消失，又相信今年樓市平穩，負資產將會維持零個案水平。

王美鳳又指，目前出現負資產個案的主因都是高成數按揭，今年首季零星44宗負資產個案主要涉及高於9成按揭的銀行職員按揭個案，若樓價輕微下跌數百分點，難以令普通按揭個案成為負資產。

至於樓市上升，會否令政府再度出手「加辣」，她指不排除政府方面有此考慮，不過認為政府應審視有關影響，由其目前二手盤源少，市場傾斜至一手市場，加辣未必起到作用。

王美鳳指出，今年首季零星44宗負資產個案，主要涉及高於9成按揭的銀行職員按揭個案。（資料圖片）

經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓表示，今年首季樓市升勢明顯，不少大型新盤陸續開售，同時帶動二手市場，預料今年樓市會錄得5%左右的波動。劉氏續指，早前香港樓市交投量回升，且一手及二手樓價又重現零議價、反價或加價等現象，相信若情況持續，下季的負資產新增個案或會回落至零宗水平。

學者：負面因素消除 今年樓市不會出現大跌

中大經濟系副教授莊太量亦指，目前市民若經銀行做按揭，成數不高，大約只能做5至6成，相信難以出現負資產個案。他指去年年底因中美貿易戰、本港股市下跌等負面因素影響，樓價下跌，不過目前有關負面因素已消除，中美貿影協議進展良好，股市回升，加上預料美國不會加息，樓市今年內不會出現大跌。

他又指，若樓市出現波動，相信最容易受到影響的是炒家，由其以炒賣豪宅為主，同一單位進行多次按揭，容易受樓市波動影響而成為負資產。

對於政府會否針對樓價高企而「加辣」，他指目前政府「出招」主要針對售樓方面，包括空置稅，認為目前「無空間加辣」，又指「起碼樓價超去年高位」才有機會考慮加辣，若再加印花稅，相關成本只會轉嫁到市民身上，推高樓價，增加民怨，直言「唔加辣仲好」。

莊太量直言政府「無空間加辣」，又認為「唔加辣仲好」，否則只會把成本轉嫁到市民。（資料圖片）

黃良昇預料第2季CCL回升至185

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，隨著樓價持續上升，今年年中便會重返去年的歷史高位。預計2019年次季負資產統計將可歸零，而早前曾經連續7個季度零負資產數字。

2019年首季，CCI上升到175點上下水平；負資產宗數44宗，涉及未償還貸款金額2.31億元。估計2019年次季CCI可以重返185點水平，即去年歷史高位。而同期負資產數字為零。