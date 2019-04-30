渣打擲78億回購股份　逆市彈逾6%　專家料「銀彈效應」助股價翻生

經歷多年的業務難關，渣打集團（2888）宣布啟動總值10億美元（美元‧下同）的股份回購大計。消息一出，渣打股價應聲彈起，一度飆升逾7.2%至71.95港元高位，最終收市仍升6%，收報71.1港元。渣打在倫敦股價繼續上揚，升幅約5%。 渣打回購帶動股價逆市狂升，或許因有滙豐控股（0005）珠玉在前，事關滙控於2016年起斥重金回購股份，成功帶動股價「翻生」，至今累升超過5成。帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治就指，渣打回購可望吸引資金湧入「搭順風車」，刺激股價進一步飆升！

渣打今日公布今年首季業績，除稅前法定溢利按年上升5%至12億元（美元‧下同），而按固定匯率基準計則升7%。撇除解決合規調查的相關費用，以及重組其他項目入賬淨額，除稅前基本溢利按年上升1成至14億元，按固定滙率基準計算亦升 12%。

料回購行動年底前完成

業務繼續改善，渣打股東固然可以「收貨」，但更令市場「飲得杯落」的，是集團宣布啟動17年以來首次回購行動，有望支撑股價升勢。果不其然，回購大計出爐後，渣打股價午後旋即飆逾6%。該行透露，計劃已獲監管機構批准，將於短期內公布回購條款，其後會立即啟動回購，有望於年底前完成。

渣打繼去年重新派發股息後，如今事隔近20年再度進行回購，除了因為業務重返正軌，也因集團負面因素逐漸掃清，開始「豪得起」回饋股東。該行上月與英美監管部門達成總值84.7億美元的解決方案，以結束纏繞多年的合規調查。難怪渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）亦鬆一口氣，於業績報告指現時該行可更靈活地管理資本水平，並預告將繼續作出策略性投資，以及回饋股東。

渣打宣布總值10億美元的回購股份計劃，將於短期內公布回購條款。（資料圖片）

市場對渣打回購趨之若鶩，背後並非無因。同屬本地龍頭大行的滙豐控股（0005），自2016年起展開4輪總值75億美元（約588億港元）的回購行動，至今股價已由當年44港元的低谷，累升超過5成，渣打股價能否重演當年滙控的回購神話，自然值得期待。

專家料回購可撑起短線股價

帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治認為，回購大計無疑可為渣打股價打下強心針，「就算股市反覆、少少波動都好，回購買盤都會滲住入去撑住渣打股價，所以走勢絕對有望優於大市。」他指出，現時大市未有明顯方向，渣打回購可吸引資金湧入「搭順風車」，帶動股價短線進一步走高。

他又指，雖然渣打回購規模與滙控「蚊髀同牛髀」，但渣打市值僅為後者的約6分1，不能直接比較，「再加上滙豐係恒指權重股，造好或造淡大市都必須經過佢，所以回購作用會受一定抵銷，但渣打就無呢個因素阻礙。」他認為，渣打業績確有改善，加上回購因素，該行股價在一至兩季內都有望較為「硬淨」。

郭思治相信，渣打回購將於短期內支撑股價表現。（林若勤攝）

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪亦認同，回購短期可刺激股價，但中長期仍須看業績及盈利表現，至於回購會否陸續有來，則要視乎管理層決策，如資金是否鬆動及整體經濟環境。他認為，公司只會於股價低殘時回購股份，若股價回升，就無必要「浪費彈藥」，又指出滙控當年在首輪回購後股價錄得較大升幅，但之後無以為繼。

郭思治料渣打中線可重上90元

不過，美國加息步伐放慢，香港最優惠利率（P）水平更自去年9月起紋風不動，對「食息」維生的銀行而言絕非好消息，會否令渣打未來「天氣不似預期」？郭思治坦言，由於競爭劇烈及息差難以擴闊，本港銀行業基本面乏善可陳，「但渣打業務最壞時期明顯已過，由於過去盈利基數低，只要業績有少少改善，股價回升將會好明顯。」他預料，渣打中線重上80至90元水平並不為過，但就要提防5月大市回調，或會拖累股價短線表現。

沈慶洪坦言，銀行業最賺錢的時期已過，渣打長遠仍要尋找新的業務增長動力。（張浩維攝）

沈慶洪稱銀行業增長空間有限

沈慶洪亦指，銀行股「高峰期」在金融海嘯後，之後行業一直處於低增長階段，息差較難有較大程度的擴闊，加上政策監管限制了發展空間，故不預期銀行業績會特別標青。他續稱，雖然渣打有力控制成本，但節流只能是中短期措施，長遠仍要觀望集團能否尋找新的增長動力。

沈慶洪說，買銀行股主要作收息用途，要有跑輸大市的準備，「長線當收息股睇，無乜太大問題，股價飆就當Bonus！」