馬斯克、蓋茨都做過的性格測驗　知名領袖於這項目都好低分

古往今來，不少人都有志研究成功的領袖有甚麼特質。全球最大對沖基金「橋水」（Bridgewater）創辦人、美國「打工皇帝」達里奧（Ray Dalio）也不例外。他曾進行一項領袖人格研究，邀請了包括微軟（Microsoft）創辦人比爾‧蓋茲、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克、Twitter創辦人Jack Dorsey、Netflix創辦人Reed Hasting在內的頂尖企業家接受長達一小時的性格測驗，結果顯示這些成功領袖在性格上有不少共通點。

這項性格測驗模仿知名的MBTI職業性格測試，在這些受測試者完成後，分析問卷答案，將性格畫分出16個類別，來描述每個受測者的特定人格類型。

達里奧發現不少知名領袖，都有相似的人格特質。（路透社）

達里奧於他所著的暢銷書《原則》（Principles）中稱，統計結果顯示，全球最頂尖的企業家，在「堅定自信」、「開放」、「有遠大願景」等項目得分都偏高，但在「為他人考慮」這項目上得分明顯偏低。達里奧認為，這不見得是壞事，可能只是反映出這些成功領袖對實現夢想更堅持，就算過程中可能會得罪或傷害其他人都在所不惜。

達里奧最近推出了一個免費的手機應用（只有iPhone和iPad版本），當中「Case Studies」的部份，便包含了21個自我評估的測驗，大家有興趣亦可試試自己有沒有當成功領袖的性格特質。