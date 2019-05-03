【滙豐季績】滙控多賺3成打響翻身戰？　專家：5厘股息可安心坐貨

滙豐控股（0005）公布今年首季業績，期內列賬基準除稅前利潤按年大升3成，超出市場預期。放榜前夕，一度傳出滙控大班范寧（John Flint）3月在香港出席高層雲集的會議，席間怒轟下屬控制成本不力，市場難免擔憂今次「大笨象」季績將開閘脫腳。 不過，隨着滙控交出一份亮麗成績表，投資者憂慮一掃而清，股價於午後「復仇者」上身，最多曾升逾3%，一力引領恒指重奪3萬點大關。宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒就指，滙控此份業績甚有含金量，加上有近6厘股息加持，估計今年「獅王」股價將繼續甦醒！

滙控曾是港人心目中的「股王之王」，可惜2008年金融海嘯過後，「獅王」增長神話大為褪色，股價亦隨之沈寂多年。經歷多年業務重整，滙控今年首季業績終見明顯起色，列賬基準除稅前利潤按年大升3成至62.13億元（美元‧下同），經調整除稅前利潤亦增加約1成至63.5億元。

收入增速跑贏成本

除了增長數字省鏡，集團其他營運數據也有「翻生」迹象，其中被范寧視為重要指標的收入與支出增長差距（Jaws）重返正數，達到6%；有形股本回報（ROTE）亦提升1.6個百分點至10.6%，距離其3年目標的11%僅一步之遙。首季業績「攞頭彩」，滙控股價隨即彈升，一度曾升2.8%至70.5元，突破70元大關，收市仍升2.13%至69.7元。

滙控首季收入增長與支出增長之差重返正數，達到6%。（資料圖片）

料滙控業績改善具持續性

雖然升勢強勁，但滙控股價距離昔日輝煌，顯然仍有頗大距離，今日會否只是「獅王反擊戰」的序幕？林嘉麒就指，滙控今年首份成績表頗具「含金量」，睇好獅王今年內繼續甦醒，「以往滙控業績反彈，有時只係由炒房收入等短線因素帶動，但睇返今次增長，主要係由零售銀行同保險產品等核心業務刺激，相信有一定持續性，有助股價繼續造好。」

業績有實質改善之餘，滙控預告將於年中決定是否進行股份回購，無疑再為股價打下強心針。林嘉麒分析指，由於業務表現轉好，滙控絕對有條件重啟股份回購，「但由於回購會影響資本水平，回購規模未必會太大。」但他認為，若然集團於今年餘下時間延續首季佳績，市場或會憧憬該行日後進行更大規模回購。

林嘉麒認為，滙控今年首份業績含金量高，預料年內業務將繼續改善。（張浩維攝）

然而林嘉麒提醒，今年美國加息機會相對渺茫，或會對滙控淨息差帶來壓力，「依家加息周期走到尾聲，但滙控息差一直無明顯擴闊，而且香港市場競爭太劇烈，所以息差問題將會繼續左右股價表現。」整體而言，他估計滙控股價全年仍有約1至2成上升空間。

「食息一族」可現價吸納

林嘉麒指，以現價計，滙控股息率仍高達5.7厘，加上業績復甦在望，派息或會更加慷慨。他教路指，「好息一族」可於現價買入，「至少揸緊5厘息，而且如果業績持續向好，理應升勢可持續，都算坐得舒服。」他續稱，過往滙控股價升至69至75元區間，均會面臨一定阻力，預料股價短線會窄幅爭持，投資者可於68至69元吸納。