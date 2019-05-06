希慎指黃金周人流有增長　與支付寶及開飯喇合作革新手機程式

剛過去的「五一」黃金周，訪港旅客有所上升。希慎興業（0014）指，旗下商場人流有增長，但實際數據要待之後再公佈。

至於美國總統特朗普，突然宣佈或會在本周五向中國加徵關稅。市況波動或影響市民消費意欲。 希慎興業首席營運總監呂幹威表示，經濟一向「上上落落」，香港亦已經習慣，對集團來就最好就是做好自己，加強商場吸引力。

希慎興業首席營運總監呂幹威表示，最快今年第3季推出「手機應用程式革新版」， 希望建立完整的客戶數據資料庫，了解顧客需求。（羅君豪攝）

今年第3季將推「手機應用程式革新版」

他指出，集團已投資數千萬在零售科技，以走向「新零售」，目前已經與Ailpay支付寶及OpenRice《開飯喇》合作，最快今年第3季將原有的「Lee Gardens Plus」及「Club Avenue」二合為一，推出「手機應用程式革新版」， 目的是建立完整的客戶數據資料庫，了解顧客需求 ，並通過人工智能技術（AI）讓客戶進行即時查詢。

使用該應用程式的會員，可直接於程式內，與利園區內的餐廳連繫， 可搜尋、定位、點菜、外賣到結帳，以及賺取積分，還有免觸式智能泊車等七項新服務。

李穎詩指，香港是內地旅客於「五一」黃金周期間最多使用支付寶的地區，人均消費增長達30%。（許世豪攝）

冀每年會員數目有雙位數增長

呂幹威表示，投資科技將會是常態，期望程式推出後每年會員數目有雙位數增長，未來亦會與Ailpay HK合作。

螞蟻金服服務港澳台地區總經理李穎詩指，香港是內地旅客於「五一」黃金周期間，最多使用支付寶的地區，人均消費增長達30%。