中電：貿易戰影響輕微　預測電價言之尚早

中美貿易矛盾突然升溫，美國總統特朗普在《Twitter》指，本周五起，將2,000億美元中國進口商品的關稅稅率提高至25%。

中電（0002）主席米高嘉道理出席股東周年大會後表示，市場有很多短期看法，特朗普的取態亦經常轉變，他較相信長遠的看法，強調對中國前景有信心，並有信心中國能解決增長等問題，公司樂意繼續在中國投資。



首席執行官藍凌志則指，中美貿易關係維持緊張，或影響燃料進口，但公司的內地業務以核電及可再生能源為主，對進口燃料需求不大，貿易戰對公司影響輕微。他說，公司積極尋求燃料供應多元化，會採多個來源燃料以減低風險。



他預料，到2020年，本港燃料組合將有一半來自天然氣，認為項目投資有助本港在天然氣供應更加多元化，以及控制好氣價成本。



新管制計劃協議對本港盈利有一定影響



中電與政府簽署為期15年的新管制計劃協議，去年10月生效。藍凌志表示，准許回報率由9.99%下降至8%，對本港業務的盈利有一定影響，因本港業務佔集團整體三分之二。他補充，海外業務持續增長，相信可以為股東穩定增加派息。

藍凌志認為公司的內地業務以核電及可再生能源為主，對進口燃料需求不大，貿易戰對公司影響輕微。（洪嘉徽攝）

評論電價趨勢言之尚早

問到本港電價，總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，准許回報下調對電價有正面影響，但燃料價格波動大，公司每年底會同政府檢討電價，將審視一籃子因素包括燃料價格波幅、夏天的電力銷售價格，以及增加天然氣發電的成本等，目前預測電價仍言之尚早。

阮蘇少湄亦提到，上網電價計劃反應熱烈，至今年3月底已接獲2,500宗申請，其中約83%已獲批准，但部分申請地點位於較偏遠地區，需要較多時間配合。現時每個申請平均處理時間為5個月，最快只需2個月便能完成審批。

對於政府去年批准中電與南方電網接駁專綫向內地買電，阮蘇少湄表示，中電一直有連接內地電網輸電，未來電力基建會尋求協同效益。全球正逐步走向潔淨能源，不排除透過本地發電和與外地合作減低碳排放，政府亦即將進行公眾諮詢，與公眾討論未來發展方向。