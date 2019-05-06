特朗普關稅威脅致中國股市千股跌停　人行緊急出手干預

人民銀行罕見盤前宣佈定向降準。可是特朗普威脅對中國加徵關稅，既令到中美貿易談判再生變數，亦直接導致中國股市大跌。

北京時間5月6日，香港恒生指數大幅低開2.5%，重磅藍籌股全線下跌，中國平安、騰訊控股均跌約4%。航空股、晶片股跌幅居前。隨後開盤的中國A股也全線低開超3%，上海證券交易所綜合指數失守3000點，通信、電腦、電子元器件板塊領跌。

匯率市場方面，人民幣兌美元大跌，早盤人民幣兌美元中間價報6.7344，下調58點，在岸人民幣開盤報6.7880點，較前一個交易日夜盤收盤價大跌530點，創1月23日新低。

特朗普於當地時間周日（5月5日）連發兩條推特（Twitter），威脅將大幅提高對中國商品加徵的關稅稅率，他在推特中寫道，計畫從將對2,000億美元的中國商品加秧關稅，稅率從此前的10%提高至25%，並且很快將對3,250億美元的商品開徵25%的關稅。

特朗普表示，與中國進行的貿易談判還在繼續，但是進展太慢，因為中國試圖重新談判，這是不行的。

特朗普的推特大出市場意外，《華爾街日報》等多家媒體報導稱，中國正在考慮取消原定於5月8日在華盛頓與美國舉行的貿易談判。按照之前公佈的計畫，中國國務院副總理劉鶴將率一百多人的代表團訪美。美國財政部部長努欽（Steven Mnuchin）曾表示，這或許是最後的會談。但特朗普的推特可能會讓中國重新考量是否繼續進行談判。

特朗普兩條推文引發中國股市市值蒸發萬億。（AP）

貿易戰談判形勢風雲突變，市場擔憂情緒濃厚，早盤中國股市低開低走，上午收盤時，上證指數跌幅超過5%，深圳證券交易所成分指數及創業板指數下跌超6%。下午開盤，股市繼續下探，滬指失守2900點，深證指數、創業板指數跌幅均超過8%，滬深兩市有超過800隻個股跌停。

上證指數大跌收市5.58%，收於2906.46點；深證指數暴跌731點，跌幅7.56%，報收8943.52點；創業板指數跌幅近8%，收於1494.89點。滬深兩市超過1,000檔股票跌停。

資金層面，北向資金半日淨流出超過80億元（人民幣‧下同），全天淨流出超過50億元。

中國光大銀行宏觀市場部分析師周茂華認為，短期貿易摩擦會拖累市場風險偏好情緒，尤其是近期中國股市已經連續縮量調整六個交易日，市場情緒較為敏感，特朗普的表態顯然放大了市場情緒波動。特朗普升級貿易摩擦將在一定程度上拖累中國外需，但中國國內改革穩步推進，減稅降費政策效果逐步顯現，特朗普此次“故技重施”可能影響有限。

5月6日，中國人民銀行罕見地在盤前宣佈定向降低存款準備金率，從2019年5月15日開始，對服務地方、縣域的中小銀行實行較低存款準備金率，中國央行表示，約有1,000家農村商業銀行可以享受此項優惠政策，釋放長期資金約2,800億元，全部用於民營和小微企業貸款。

中國央行罕見地在盤前宣佈定向降准。（視覺中國）

北京大學光華管理學院副教授、北京大學經濟政策研究所副所長顏色對《多維》表示，人行此舉是為了應對潛在的市場風險。顏色認為，降準主要有三個原因，一是落實中國國務院常務會議關於貨幣政策框架的要求，降低小微企業融資成本。二是執行結構性的貨幣政策。主要特點是要疏通貨幣傳導機制，加大對迫切需要流動性的實體經濟的支援，特別是民營小微經濟的支持。

中國央行定向降准，明顯有對沖股市大跌的意圖。顏色認為，剛剛公佈的中國4月（採購經理指數）資料低於預期，在3月實體經濟大幅超預期反彈的前提下，4月實體經濟有所回落是大概率事件，經濟基本面可能出現適度降溫。PMI下滑已預示了這一點，之後陸續公佈的宏觀資料也會有所體現。此外，由於豬肉價格的顯著上升，4月份通脹壓力也可能會有明顯的上升，PPI（生產者物價指數）適度回升，CPI（居民消費價值指數）也可能上升較大。今年A股走勢極其強勁，幾乎呈現單邊看多趨勢，累計了較多的風險，在內部和外部潛在風險影響下有可能出現較大幅度回檔。在此背景下，定向降准體現了貨幣政策逆週期調節的原則，對沖潛在的內部與外部風險。

顏色預計，目前情況看次度人行再次降準的可能性不大，但首季經濟資料出爐後，如果宏觀經濟形勢沒有明顯改善，定向降准依然是可能的政策工具。

周茂華認為，投資者需要做好“劇情反轉”的準備。隨著全球經濟放緩，美國經濟大概率從週期頂部開始緩慢下行，從資料上看，2019年一季度美國製造業PMI整體呈現放緩態勢，美國通脹表現疲弱等，美股估值處於相對敏感位置，如果特朗普一意孤行，全面升級貿易摩擦，美國經濟也將受到更大衝擊。