特朗普再發推文　指美國每年因與中國貿易損失3.9萬億元

美國總統特朗普繼續就中美貿易議題於《Twitter》上發文，指出在中美貿易上美國已多年受損，涉及金額達6,000至8,000億元（美元‧下同），其中與中國貿易導致美國每年損失約5,000億元（約3.9萬億港元），明言此情況不可以讓此情況持續下去。

雖然中美已就貿易爭議進行多輪談判，並不時傳出正面消息，讓投資者認為雙方即將可以達成協議，但是特朗普突然在周日（5日）於Twitter上發文，宣布從本周五（10日）起，向總值2,000億元中國貨品徵收的關稅稅率，由10%升25%，又指出另有3,250億元的中國貨品有機會被徵收25%關稅。加上他指出中美貿易談判進展緩慢，讓投資者擔心最終雙方無法達成協議，觸發投資者避險情緒升溫，中﹑港及歐洲股市下挫，其中港股曾大挫1,100點。

不過一般意見認為特朗普只是希望透過相關技倆，以謀求在談判上取得更多好處。大行高盛更認為，最終將關稅增至25%機會只有4成。