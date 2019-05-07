陳德霖：金管局推三措施支持綠色及可持續金融

金管局總裁陳德霖表示，為支持及推動綠色及可持續金融，金管局公布三項具體措施。對於政府今次發行1,000億元綠色債券，則指出發行綠色債對於香港而言是重要里程碑，同事將前往主要市場作推介，與有興趣的投資者洽談。

他認為香港作為一個財政豐裕、信貸評級高的地方，加上首次發行綠色債券，反應會相當好。

推動綠色及可持續銀行

就有關三大推動綠色金融措施。陳德霖指出，第一方面措施是推動綠色及可持續銀行，金管局將分三階段推動，很快就會向銀行發出指引，闡述金管局對銀行在營運及監管層面的具體期望和要求。

他指出在第一階段希望提升銀行在綠色金融的意識，提升銀行業在貸款及其他業務中應對氣候變化風險的管理，及根據國際標準訂立共同框架，評估銀行現時的綠色基準。

第二階段將與銀行業界商討訂立推進綠色和可持續金融的具體目標，促進香港銀行業在綠色金融的工作。

第三階段則屬落實、持續評估及審視。至於會否考慮提出罰則，他認為言之尚早，期望先訂下目標，與業界諮詢和溝通。

陳息霖預期，香港政府發行的綠色債券應受到歡迎。（盧翊銘攝）

推動負責任投資

第二方面是投資方面，金管局將推動負責任投資。他指出金管局投資信貸、債券時，已將環境、社會和管治（ESG）作為考慮原則之一，但將來會再進一步，當綠色或ESG投資與其他一般投資項目的長線收益（風險調整後）相若時，會優先考慮ESG的投資。他認為，這做法比訂立硬性指標或比例更加切實可行，更容易推廣綠色投資的概念。

另外，金管局會研究設立披露框架，在顧及市場敏感性的前提下適當披露金管局在綠色金融及ESG的投資訊息。

成立綠色金融中心

第三方面，金管局將在基建融資促進辦公室（IFFO）成立綠色金融中心，功能是提升業界對綠色金融的認知，並提供技術支援，進一步推動香港發展成綠色金融中心。