銀行公會：綠色金融大勢所趨　港可助海外投資者聯繫亞洲市場

金管局公布三項措施推動綠色及可持續金融。銀行公會主席禤惠儀表示，歡迎金管局從多方面着手，與業界一同推動香港綠色及可持續金融的發展，給予業界機會為氣候變化及環境出一分力。

禤惠儀說，綠色金融是大勢所趨，有數據指出，全球新興市場在2017至2030年將有高達23萬億美元的氣候項目發展，當中不少是中國內地項目，相信反映了綠色金融的機遇。香港作為超級聯繫人及國際金融中心，可望將海外投資者聯繫到亞洲市場，銀公上月已成立綠色金融委員會，會與金管局新成立的綠色金融中心緊密合作。

滙豐銀行大中華區行政總裁黃碧娟表示，該行兩年前已宣布，2025年前要完成為市場提供1000億美元的綠色融資資金，至今已完成約三成。（盧翊銘攝）

滙豐歡迎金管局分階段落實本港綠色金融發展

滙豐銀行（0005）大中華區行政總裁黃碧娟表示，歡迎金管局以分階段監管模式，落實本港綠色金融發展方向，去年香港綠色債券發行量達110億美元，當中香港發行人發行了23億美元，增長近5倍，預期今年仍會高速增長。

她指出，滙豐兩年前已提出支持可持續金融發展的五大承諾，包括在2025年前要完成為市場提供1,000億美元的綠色融資資金，至今已完成約三成。對於政府發行美元綠色債券，滙豐高興可參與其中，希望在投資者會議中促成債券發行。

中銀香港副董事長兼總裁高迎欣指，該行制定了綠色金融相關策略，貫穿業務各個環節。（盧翊銘攝）

中銀香港指會推動大灣區企業到港作綠色融資

中銀香港（2388）副董事長兼總裁高迎欣指，綠色金融是全球金融界的共識，包括大灣區規劃也將綠色金融發展作為重要理念，相信香港有能力成為中國以至亞洲的綠色金融樞紐。

他說，中銀過去一直支持綠色金融發展，包括承銷綠債等，把綠色發展的原則貫穿業務各個環節，未來，會積極推動大灣區企業到香港進行綠色融資。