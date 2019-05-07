馬斯克履行承諾　斥資2500萬美元增持Tesla股份

電動汽車製造商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk），履行了他有關參與特斯拉增資計劃的承諾，買入公司價值近2,500萬美元股票，這家電動汽車製造商籌集資金以解決流動性問題。

外電報道，馬斯克向美國證券交易委員會提交的一份文件披露，於5月2日透過自己控制的基金，以每股243美元，購入約10.29萬股Tesla股份，涉資約2,500萬美元。增持後，馬斯克持有特斯拉的股份增至3392.76萬股。Tesla上周表示，將通過發行債券和股票的形式融資23.5億美元，而且馬斯克將參與發行交易。這一融資計劃推動特斯拉股票反彈，表明投資者之前對該公司能否實現可持續盈利感到擔憂。

Tesla汽車可進行自我診斷

馬斯克於2018年第四季度財報電話會議上提到，他於今個季度的首要任務，是改善公司的服務質素。根據汽車新聞網站《Electrek》報道，Tesla汽車現在可以進行自我診斷維修和保養問題，甚至可以根據需要自動預訂零部件。一旦訂購了零部件，特斯拉車主就可以在服務中心預約維修車輛。

作為特斯拉改善服務的一部分，該公司還在佛羅里達州的薩拉索塔、密西西比州的珀爾和田納西州的孟菲斯開設了新的服務中心。Tesla表示，特斯拉汽車在車輛停下來之前會進行實時問題檢測，並自動呼叫拖車和借用車輛。