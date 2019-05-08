龍母也愛星巴克？　《權力遊戲》驚現咖啡杯　免費賣廣告值180億

劇集、電影，經常用到時空穿梭的情節，回到過去，甚至去到未來，想不到連《權力遊戲》（Game of Thrones）也用到這個橋段！在劇集第八季開播後，繼續掀起全球熱潮，在剛播出的第四集中，網上有觀畡赫然發現，星巴克（Starbucks）的咖啡杯竟然穿越到故事中的中世紀；星巴克近年不斷擴張，連中世紀世界也不放過！

一個咖啡杯的「穿崩」鏡頭，成為社交媒體熱話，究竟中世紀人如何購得星巴克咖啡？是透過量子隧道穿梭，還是使用叮噹的時光機？大多數網友估計，咖啡杯上的模糊商標是星巴克的綠色商標。但有媒體指出，這隻杯子實際上來自該製片公司的手工藝服務部門，並不是來自星巴克。劇集的製作公司HBO證實，杯子的出現是一個錯誤，而不是別有用心的植入廣告，這一「穿崩」鏡頭目前已被刪除。

社交媒體上有帖文調侃若女主角到星巴克購買咖啡，咖啡師要為她寫上名字時，需要連同各個銜頭，將會寫滿整個咖啡杯。（網上圖片）

星巴克獲逾百億廣告效益

因為一隻「錯誤」的咖啡杯，使星巴克獲得巨大的免費廣告效益，根據社交媒體分析和監控平台Talkwalker統計，該集數播出48小時內，社交媒體上提到的星巴克和《權力遊戲》次數超過19.3萬次。

行銷公司Hollywood Branded稱，對於星巴克來說，這是一次千載難逢的機遇，估計這一事件帶給星巴克的免費廣告效應價值約23億美元（約179億港元）。據統計，這一「穿崩」鏡頭被發現後，在全球各地的網絡以及電視和廣播節目中總共提到了1.06萬次星巴克和《權力遊戲》。上述數據不包括民眾口碑相傳，相信有關數字只是冰山一角，實際為星巴克帶來的廣告效益將會更高。