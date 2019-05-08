Uber上市　高盛成贏家　投資8年激賺最多120倍

全球最大的召車軟件商Uber本周五會於美國掛牌上市，傳股份將以50美元上限定價，令Uber估值升至915億元(美元‧下同)。 Uber上市，除了司機獲派錢，原來還有一個「贏家」，投資銀行高盛或會因此賺得約6億元。

Uber上市在即，據報認購反應熱烈，認購規模已超發行股數的三倍，預計會以50元的上限定價。以發行股數為1.8億股計算，Uber估值將高達840億美元，若再加上限售股等股票，估值將達到915億元。

Uber上市目前已有兩群受惠者，第一批是Uber的司機，Uber早前宣佈上市時向合資格司機派發一次性現金紅利，其中香港司機最多可攞7.85萬港元的「橫財」。另一批受惠者則是Uber的早期投資者。其中之一是投資銀行高盛，2011年高盛運用500萬元自有資金，投資Uber，是Uber早年發展的重要投資者之一。據彭博的統計，若Uber股份真的以50元上限定價，高盛這筆投資估計會賺得6億元，即投資8年激賺120倍。

前高盛總裁科恩是令高盛早早投資Uber的主要推手之一。（路透社）

科恩：該交易有不少反對聲音

眼光獨到、幫助高盛達成這一次成功投資的是時任高盛前總裁，亦曾於特朗普任期內擔任美國國家經濟委員會主任的科恩（Gary Cohn）。他憶述，當時高盛內部對投資Uber有不少反對聲音，認為Uber的興起只是一個短期現象，沒有太大投資價值，但在科恩的大力推動下，還是成功早早落注Uber。

科恩沒有提到有甚麼人反對該交易，但稱有不同意見正顯示高盛為該交易做了很好的審核工作（due diligence）。