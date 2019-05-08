按證推「保單逆按計劃」　壽險保單可成持有人抵押品

按揭證券公司旗下「HKMC退休方案」增添新產品「保單逆按計劃」，並連同安老按揭計劃及香港年金計劃推出一系列推廣優惠。

執行董事兼總裁李令翔表示，公司致力促進退休規劃市場的發展，繼過去幾年推出安老按揭計劃和香港年金計劃後，已協助逾萬位香港市民將超過200億元的資產，轉化成為穩定的收入，應付退休生活。我們今天推出保單逆按計劃，令市場上再多一個能為退休人士即時提供終身穩定收入的工具，提升退休生活質素。

保單逆按計劃讓借款人以人壽保單為抵押品，提取保單逆按貸款。借款人可選擇於固定年期內或終身每月收取固定年金，亦可提取一筆過貸款以應付特別需要。一般情況下，借款人終身毋須還款。當借款人百年歸老後，貸款機構將以人壽保單的身故賠償金額清還貸款。

年金公司將個人保費上限增至300萬元

李令翔指出，有關產品以身故賠償而非現金價值作為計算基礎，也就是說將原來的身後之財轉化為即時現金流，以應付退休的需要，也具備『HKMC退休方案』旗下產品快（Immediate）、穩（Stable）、長（Lifelong）的特性。保單逆按計劃將由今年5月30日起接受申請。

另外，香港年金計劃調高個人保費總金額上限至300萬港元，有關措施於今年5月9日生效。放寬個人保費總金額上限，使保證每月年金金額能夠提高，以應付退休生活開支。