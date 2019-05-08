【中美貿易談判】摩根大通CEO戴蒙：達成協議機率達8成

中美貿易協議在即，雖然美國總統特朗普早前宣布，將於周五（10日）提高價值2,000億美元的中國商品關稅至25%，並威脅未來將對中國3250億美元商品加徵25%懲罰性關稅，不但令全球股市波動，更令中美兩國達成貿易協議產生陰霾。不過，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）認為，兩國有80%機率可達成貿易協議。

特朗普的決定，引發兩國貿易緊張局勢升溫，但戴蒙接受《彭博》訪問時表示，事態發展未必會如想像般惡劣，雙方仍有可能最終達成協議，機率更高達8成，惟不認為能在周五成事。他又指如果談判情況惡化，全球經濟增長勢必受到衝擊。

此外，戴蒙又警告有必要為美國國債孳息率攀升做準備。他雖然沒有對10年期美國國債孳息率年終水平作出預測，但表示在經濟增長相當不錯的環境下，4%的孳息率也不算糟糕，並稱央行購買政府債券肯定對10年期孳息率產生影響。

李稻葵認為中美雙方最終仍會歸於理性，最快於周五（10日）達成協議。（視覺中國）

李稻葵：中美最快周五達貿易協議



人民銀行貨幣政策委員會前委員、現任清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵認為，特朗普看似瘋狂，但實際上是「理性瘋狂」，認為特朗普表示加徵關稅，是希望通過施壓，為美國爭取更好的貿易協議，並在美國政界面前表現出強硬的作風。他又認為，中美雙方最終仍會歸於理性，達成協議。