中興與德勤簽戰略合作協議　高盛調高其目標價至35元

中興通訊（0763）與德勤中國在深圳舉辦合作峰會，並簽署戰略合作協議。根據協議，雙方將充分發揮各自領域的人才、技術及市場等資源優勢，進行廣泛戰略合作，建立全面戰略合作夥伴關係，並利用自身在行業中的優勢，加強資源共享，協同開展業務創新合作，開發共同服務機會。



中興通訊總裁徐子陽肯定了德勤為各行業提供戰略、營運及資訊技術層面「一站式」解決方案的能力。他指中興通訊作為一家領先全球的綜合通信解決方案供應商，在 5G 時代願意和德勤一同，挖掘和整合各類垂直行業的優勢，推動雙方在多個領域的資源分享、優勢互補，提升雙方共同服務及擴大產業價值的機會。



德勤中國首席執行官曾順福就表示，期待中興和德勤的強強聯合，啟動戰略合作，充分發揮各自領域的人才、技術及市場等資源優勢，進行廣泛戰略合作，加強資源分享，以科技、創新及全球資源整合，致力支援中國企業加速成為世界一流企業。

徐子陽（前排右）指願意在 5G 時代和德勤一同，挖掘和整合各類垂直行業的優勢，提升雙方共同服務及擴大產業價值的機會。（受訪者提供圖片）

高盛調高中興評級至「買入」



另一方面，高盛發表大中華科技行業報告，預料中國於2019年至2025年的5G資本開支規模達到1,500億美元，為2013年至2018年4G資本開支規模的1.5倍，相信內地網絡建設企業可率先受受惠，決定上調對中興通訊的投資評級至「買入」，在未來12個月目標價為35元，相當於預測2020年市盈率20倍，預料其2020年每股盈利增長達33%，估計其2019年至2021年每股盈利年均複合增長率為27%。



高盛估計，中興旗下5G業務於2019年至2021年，將可分別貢獻總體收入各9%、26%及30%，料公司於2020年2021年每股盈利增長各為33%及22%。中興於2019年至2021年每股盈利預測分別為1.13、1.51及1.84元人民幣。