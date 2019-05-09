吳天海：本港樓市基調暫時良好　 按市況決定是否回購

本港樓市回緩。九倉集團（0004）主席及常務董事吳天海出席股東會後認為，樓市前景難以估計，「3月市況大家都估唔到」。惟目前本港銀根鬆，無投資出路時投資者會考慮物業市場，現時樓市有用家亦有投資者，基調暫時良好，但要看中美貿易談判發展對市況的影響。

股價有折讓 吳天海：普遍情況

而在股東會上， 有股東指公司股價有50%折讓， 希望管理層考慮回購股份。 吳天海回應表示，回購方案可行，惟手上有百多億元現金，同時亦有256億元淨負債， 公司有考慮過變賣資產進行回購或發展其他業務，但一切要視乎市況決定。

他亦稱本港有好多地產上市公司都出現折讓的情況，公司亦不例外，重申有機會的話會考慮回購。

中港投地取向審慎

被問到目前手上有什麼資料可用作變賣時。他笑言集團有部分收租物業，亦有興建用作出售的物業，「絕對有資產可以賣。」他續稱未來在內地及香港投地會審慎，今年在港將主力發展九龍塘龍翔道豪宅項目，以及油塘道合資項目；亦考慮重建位於九龍東的九龍貨倉。

有股東希望管理層，在集團分折九倉置業（1997）上市後增加派息。 吳天海指， 佢記憶中分拆後派息己增加7%至8％， 目前首要任務是維持盈利以及提高盈利增長水平。