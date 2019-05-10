中聯通：提速降費令ARPU上半年下跌

中國聯通（0762）首季每用戶平均收入（ARPU）有所下跌。董事長兼首席執行官王曉初在股東會後表示，去年7月1日取消國內漫遊，加上中央推動提速降費所影響，內地3大電信商首季ARPU均下跌，預期有關影響會持續至今年上半年，但下半年情況將相對穩定。

王曉初說，今年政府工作報告提出了新的降費目標，包括寬帶平均資費再降15%，移動網絡平均資費再降20％以上，惟降費幅度低於去年水平，料影響不如去年般嚴重。他強調，雖然市場競爭激烈，用戶及收入增長可能略低，但公司不再完全以資費作為獲取客戶的方式，有助提升公司價值。

車聯網因應運營情況決定是否B輪融資

聯通上月底公布，旗下車聯網子公司「智網科技」引入9家戰略投資者，當中包括一汽﹑廣汽盈越創業投資﹑東風資產管理﹑蘇州思必馳及上海建元股權投資基金等。

王曉初稱，這是車聯網業務的A輪融資，會否再融資具體將根據公司運營情況。他表示，在5G時代，車聯網和自動駕駛還要建立很多核心平台和技術，需要一些時間，如果這些都能夠順利，就由該些公司管理層來決定是否進行B輪融資，或直接在科創板上市。

5G發展上，他說5G商用模式到明年底或後年初才能推出，目前會對5G作出更多商業模式的探索，因此今年投資不會太多，維持60億至80億元的資本開支。

王曉初（中）表示，5G商用模式到明年底或後年初才能推出，目前會對5G作出更多商業模式的探索，維持60億至80億元的資本開支。（區嘉俊攝）

美國業務已取正常牌照沒違規

另外，美國日前以國家安全為由拒絕中移動（0941）在美國提供電訊服務，有委員更建議華府應審視是否撤銷中國聯通等中國公司的牌照。

王曉初指，聯通在美國沒有實際網絡，主要為中美國際跨國公司提供業務，故對聯通業務不會造成影響。他指，聯通已在美國取得正常牌照，業務是在正常基礎下進行，符合所有國際規則和美國法律，沒有出現任何違規行為，歡迎任何機構進行檢查，相信聯通並無相關風險。