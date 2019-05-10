歐洲兩大盃賽悉數四強止步　無阻西甲聯收入破紀錄至400億元

歐霸賽事結果今早凌晨出爐，兩支英超球隊順利晉級，形成首次歐聯、歐霸均是英超球隊對壘的局面，英超全面「制霸」今年的歐洲賽事，令過去幾年橫掃歐洲賽場的西甲黯然失色，其中巴塞羅那更遭遇「滑鐵盧式」慘敗，被利物浦大比數反勝晉級。不過，西甲也有一個好消息，在過去的一個賽季錄得44.79億歐元（約393.43億港元）的破紀錄收入，按年升20.6%。

在剛公布的西甲財務報告中，西甲上個賽季，即2017至2018年賽季的淨利潤，達到1.89億歐元（16.65億港元），按年升6.7%。不同於英超擁有龐大的轉播費，西甲官員指，上賽季西甲的收入增長的主要推動力是商業收入，包括贊助和廣告收入，西甲商業收入方面增長34.1％，營業額8.38億歐元 （約73.61億港元）。

而被球迷稱為「武球王」的中國球星武磊，則於本季季中由中超上海上港轉投西甲的愛斯賓奴後，促使中國掀起西甲旋風，觀看愛斯賓奴賽事直播的中國球迷人數大增，令西甲在內地的知名度提高不少。不過目前仍無法計算到，武磊對西甲聯的財政收益有多大刺激作用。

巴塞羅那稱霸西甲賽場，卻在擁有巨大優勢的情況下，遭遇「滑鐵盧式」慘敗，被利物浦以大比數反勝晉級。（路透社）

皇馬成績不佳 無阻其商業價值高企

陣中粒粒皆星的西甲勁旅皇家馬德里，在季初領隊施丹及隊中皇牌兼生招牌C朗拿度離隊後，今個賽季成績不佳，季中更兩度易帥，歐聯賽事於16強出局，在西甲更早早投降。不過隨着「球王」施丹再度回朝領軍，令球隊看見希望，更傳車路士隊中的皇牌夏薩特將會轉投皇馬，下賽季重新出發，最近又與德國運動服裝製造商adidas的球衣合同將延長10年。雙方沒有披露財務細節，西班牙媒體報道，交易價值11億歐元（96.94億港元）。

根據德勤（Deloitte）的數據顯示，皇馬上一賽季成為全球收入最高的足球球會，商業交易約佔該球會7.51億歐元總收入的一半。

皇馬今年成績欠佳，但商業價值十分高，最近更與Adidas簽下天價贊助合同。（資料圖片）

西甲稅收貢獻龐大

西班牙經濟持續低迷，西甲的旺盛是西班牙經濟的一大喜訊，目前其佔西班牙國內生產總值的影響相當於近1.4％，直接和間接僱用185,000人，每年的稅收貢獻超過40億歐元。