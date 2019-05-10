三間央行接連減息　專家：減息潮殺到　美元日圓料再升

美國聯儲局暫緩加息之餘，美國總統特朗普（Donald Trump）多次呼籲聯儲局減息，美國這個加息周期是否快將完結？ 最近新興市場就率先爆減息潮，專家指明顯可見各國有減息壓力，但短期內相信美國可「獨善其身」，看好美元日圓後市。

特朗普多次要求聯儲局減息，刺激美國經濟。（路透社）

美國經濟略有放緩，美國聯儲局暫緩加息。不過早前便多次批評聯儲局加息及縮表拖慢美國經濟增長的特朗普似未滿足，認為聯儲局應減息、停縮表和重新啟動量化寬鬆政策。對此，聯儲局副主席克拉里達表示，目前貨幣政策適當，聯儲局認為沒有充份理由加息或減息。

美國貨幣政策處於拉鋸局面的同時，新興市場已率先爆發減息潮，馬來西亞、新西蘭和菲律賓於一周內先後宣布減息25點子，完成了各國自2016年以來的首次減息。這三國央行都不約而同提到，全球經濟增速放緩為國內經濟帶來壓力，有必要減息保持貨幣寬鬆程度，以進一步刺激經濟。

全球關稅戰拖累各國經濟增長，令多國提早進入減息周期。（路透社）

減息將成大趨勢

艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁表示，全球明顯出現減息潮，澳洲央行已明言有意推出更多刺激措施，料除非接下來的澳洲經濟數據「好到不得了」，否則澳洲最快6月便會減息。他又指，其他國家的央行即使未有講明計劃減息，但口風都是偏「鴿」，在全球經濟欠佳的情況下，相信減息會是大趨勢。

不過他補充，在全球減息潮下，美國相信可「獨善其身」，短期內不會減息，主因是美國最近不論是經濟和股市都有不錯的表現，且通脹升溫。不過長遠來說，美國聯邦基金利率期貨顯示，市場預計今年減息的機會仍有60%，只較早前高達80%略有回落。

在這新形勢下，盧楚仁特別看好美元和日圓。美國短期內減息壓力較少，料會進一步推升美元，但因為歐洲經濟表現不錯，對歐元有所支撐，使美元升勢受限，估計美匯指數短期內會在97至98.5之間。而日圓則受惠於避險貨幣的特性，料短期內上望108.5（即每百日圓兌7.26港元）。