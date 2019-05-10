買呢隻股10日　10萬蚊可穩賺6500？　博私有化有以下風險要注意…

投資港股有不少「門派」，有的人喜歡投資高息大藍籌收息，有的人則鍾情買細價股博「賣殼」，又或博大股東溢價「私有化」。例如，哈爾濱電氣（1133，哈電）去年底就獲母公司以每股4.56元提全購，較當時2.5元的股價有高達82%溢價。消息公布後，股價短時間內炒高至4元水平，令部份投資者先行賺了一筆。

「私有化」機會固然可遇不可求，但這次哈電私有化有趣之處在於，本周二﹙7日﹚哈電於哈爾濱舉行的股東特別大會，宣布以逾99%贊成票大比數通過，批准母公司哈電集團合併哈電股份，和撤銷哈電上市地位的特別決議案。

但截至周五收市，哈電股價為4.28元，跟收購價4.56元，仍有6.5%距離，換言之如果以4.28元買入10,000股，潛在利潤已有2,800元。若投資10萬元，便可以獲利6,500元。但這是否意味住，投資者此時若入手哈電，待私有化完成，就可穩賺呢？

哈電投票通過私有化後，股價跟收購價仍有6.5%差距。（資料圖片）

暗藏「魔鬼細節」？

投資市場當然無「咁大隻蛤乸隨街跳」，哈電這次私有化其實暗藏「魔鬼細節」，雖然股東大會已投資通過私有化，但細看私有化條件，其實尚要在5月20日前，持有90%H股股東接納私有化建議，才算成功。翻查資料，在股東特別大會上投贊成票的股東，持有2.84億股，代表了約42%股東，離9成要求接納尚有一段距離，哈電私有化絕非「坐定粒六」。

財技達人、 宏高證券投資經理梁杰文表示，H股私有化，因為要同時符合內地法規，故比普通港股私有化要複雜，不過一般都是要同時滿足兩個條件，第一是開會投票通過私有法決議，第二是獲足夠的股東接納。他形容，哈電的私有化條款其實十分普遍，難言「魔鬼細節」，只是一般股民不夠熟悉私有化，所以可能會有誤解。

梁杰文指哈電私有化條款普遍，非「魔鬼細節」。（張浩維攝）

私有化失敗隨時跌逾4成

他表示，是次私有化4.28元的作價已是公司股價的3年高，加上現時大市氣氛一般，相信有不少股東都樂於把握機會「出貨」。但他提醒，收購價跟2015年大時代哈電一度上過7.23元水平，仍有一段距離，不排除有股民堅持持有「蟹貨」，令私有化最終因得不到9成接納而失敗，建議投資者可密切留意中央結算系統持股（CCASS）了解股東接納的情況。

梁杰文續稱，過往不同股票私有化「塵埃落定」前，股價一般較收購價有6%至9%的折讓，反映手續費、利息成本和失敗的風險，例如這次哈電若私有化失敗，隨時跌回提出私有化前的2.5元，即大跌逾4成。如果股價對收購價折讓太多，可能反映市場相信私有化失敗機率很高。他認為，哈電股價現時較收購價折讓6.5%，是合理水平，但不是「太特別的投資機會」。