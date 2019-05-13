虛擬貨幣爆升Mode已啟動　多國央行卻連番唱衰

近日比特幣等虛擬貨幣價格均快速上揚，據交易平台Coindesk顯示，目前比特幣企穩7,000美元水平。有市場人士預期，未來20年，比特幣的整體價值將輕鬆超過黃金。不過，目前比特幣等虛擬貨幣作為貨幣的職能仍未獲得國際和國家層面的認可。目前看淡虛擬貨幣的聲音，在資本市場仍相當盛行。

比特幣今日曾高見7577.77元，與去年12月29日收市價3.865.53元相比，年內累計升幅達96%。虛擬貨幣近日價格急速上揚，全球虛擬貨幣市值突破2,000億元。

比特幣在今年在年內的表現，讓它成為今年以來全球範圍內表現最好的資產。排在第2位的，是美國紐約商業交易所的汽油期貨合約，年內上漲51％。

全球市場分析師艾裡克斯（Alex Krüger）曾指出，當比特幣升穿6,400美元，則確認虛擬貨幣市場新的牛市將正式開啟。

市場不缺乏看空數位貨幣的聲音。（視覺中國）

德拉吉﹕虛擬貨幣非真正貨幣

《CNBC》曾發文指出，比特幣上漲原因，或來自大型投資機構對比特幣交易的興趣逐漸增加，如洲際交易所（ICE）的Bakkt交易平台、富達的加密貨幣交易服務等，這表明比特幣的主流採用將逐漸擴大。

不過，5月9日，歐洲中央銀行官方推特（Twitter）發佈了該行行長馬里奧·德拉吉（Mario Draghi）對於數據貨幣的看法，指出「比特幣等虛擬貨幣並非真正的貨幣，而是資產。歐元就是歐元，今天、明天或者一個月，歐元一直都是歐元，歐洲央行為歐元提供著支撐，誰又為加密貨幣提供支撐呢？所以他們是非常具有風險的資產，它們的價值正如你所見是非常瘋狂的。目前來講，它們並不足以對我們的經濟造成巨大影響，所以我們趨向於將它們視為一種投機性資產，具有極高風險。」

黑田東彥﹕加密貨幣用於投機

日本中央銀行行長黑田東彥也表示：「加密貨幣並不屬於法定貨幣範疇，且極不穩定。同時，加密資產基本不會用於支付和結算，而是用於投機。考慮到加密資產可能會損害人們對支付結算的信任，日本央行將繼續監視其動向。」

2018年，有「央行的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）發佈報告稱，比特幣等分賬式加密貨幣存在一系列缺陷，甚至可能導致整個互聯網崩潰。BIS報告指出，加密貨幣最根本的缺陷在於缺乏國家層面的體制安排。具體而言，加密貨幣分散化的特點導致了許多問題，例如效率低下、能源浪費、共識脆弱等。