瑞銀：iPhone在華銷量大幅改善　惟憂貿戰升溫再波及產品銷情

瑞銀（UBS）分析師Timothy Arcuri對中國的iPhone需求進行分析並發表報告，報告指iPhone上月在中國的銷量有顯著改善。



報告指出，4月iPhone在中國的銷量按年雖然下降3%，但與前幾個月相比是顯著的改善。據該行數據顯示，去年12月至今年3月間，iPhone的銷量平均下跌66%。

內地14月手機出貨量扭轉跌勢

iPhone在華銷售表現改善，Arcuri認為與中國整體市場表現強勁有關。中國市場整體智能手機銷量在過去10個月中有9個月呈現下跌，但4月份卻出現6%的增長。

根據中國信息通信研究院公布，4月內地手機總出貨量3,653萬部，按年增長6.7%，扭轉了連續5個月的跌勢。由於美國與中國之間的貿易談判未有成果，緊張局勢再次加劇，Arcuri恐怕會影響到中國消費者的信心，進而影iPhone未來在中國的銷售情況。



瑞銀指，目前中國佔蘋果的收入高達十分之一，不過摩根士丹利認為，到目前為止，蘋果從中國大陸出口至美國的250億商品，受到關稅的影響相當之少。

此外有報道指出，台灣晶片生產商台積電已開始為蘋果在今年內推出的新iPhone，推出新一代名為A13的晶片。