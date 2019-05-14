畢馬威：中美貿易戰對本港就業市場　未見有大影響

會計師事務所畢馬威發布《香港就業趨勢調查及薪酬展望》報告，發現環球經濟不明朗因素對本港就業市場影響不大，有72%高級管理層或人力資源部門受訪者表示，計劃增加或維持現有員工數目。

近71%受訪者期望轉職可獲加薪20%或以上。受訪者視薪酬福利待遇（68%）為轉換工作的最大誘因，其次是事業發展和晉升前景（53%），以及彈性工時與生活平衡（35%）。

本港就業市場仍樂觀



中美貿易戰升溫，惟企業卻計劃增聘人手，畢馬威行政人員招聘服務主管李果行表示，是次調查是在今年1至2月進行，當時中美貿易戰發展仍不明朗，現時情況應較當時嚴重。不過，他認為除非是出口貿易行業或公司產品在關稅名單上，否則不少本港行業主要做本地市場，貿易戰未有對他們造成太大影響，企業應會審慎投資及招聘人手，故對本港就業市場仍然樂觀。



對於受訪者期望，轉工加薪幅度有兩成會否過高，畢馬威行政人員招聘服務總監許秀芝補充道，創新科技行業、金融服務業對人才較為渴市，而近年社會對個人私隱、網絡安全的關注上升，企業傾向增加相關職位，這類人才可有較高的議價能力。

李果行（右）表示，本港行業主要做本地市場，貿易戰未有對他們造成太大影響，企業應會審慎投資及招聘人手，故對本港就業市場仍然樂觀。（鄺月婷攝）

53%受訪者考慮於大灣區工作



另外，53%受訪者指會考慮在大灣區工作，當中深圳、澳門及廣州為三大首選工作地點。受訪者考慮在上述三個城市的原因為：薪酬水平較高（58%）、事業及行業前景較佳（56%）、更廣闊的工作閱歷（54%）及交通便利（52%）。許秀芝指，若香港市民在大灣區工作，可享稅務補貼，其後薪酬水平與香港相若，所以不少人均會考慮前往大灣區工作。



是次調查以網上問卷形式，在今年1至2月期間，訪問了476個受訪者，受訪者來自14個行業，包括：金融服務業、零售業、創新科技業、製造業、教育行業等。