安永：中美貿易戰升溫　內銀需增強風險化解能力

安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管梁成傑認為，中美貿易戰升溫，令市場波動風險及信用風險增加，內地銀行需要增強風險化解的能力，預料內銀今年的淨利息收入，以及貸款規模可有正常增長動力，新增貸款平穩增長，惟在不確定因素較大下，難以預測淨利息收益率（NIM）。

安永會計師事務所公布，內地36間上市銀行於今年第一季淨利潤按年增長7.29%，不良貸款額較去年底增加了377億元（人民幣‧下同），至1.4萬億元。

安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管梁成傑（左）表示，內銀收窄不良貸款期限至60日，是為了防範內部風險。右為安永大中華區金融服務首席合伙人陳凱。（鄺月婷攝）

內銀宜按自身需要補充資本

對於人民銀行會否再降準，梁成傑說降準目的是引導資金支持實體經濟，提高流動性。他續指，現時市場不穩定因素較多，貸款需求及不良貸款均有增長，內地銀行應按照自身的資本規劃、需要，來補充資本。

內地規定逾期90天以上的貸款，將被歸為不良貸款，但部份銀行將逾期期限，由90日以上降至60日以上。梁成傑認為這些銀行把不良貸款期限由90日轉至60日，只屬窗口指導，用作防範內部風險，令銀行提早作出撥備，有的銀行更把期限設為30日。若未來監管當局希望縮短期限，要確保在金融穩定的情況下，才有機會把窗口指導轉為正式監管。