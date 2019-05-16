【股壇醫生被捕】曹貴子遭廉署起訴　涉串謀欺詐罪

證監會與廉政公署於2017年12月採取聯合行動後，廉政公署今天以串謀欺詐罪起訴康宏環球（1019）前執行董事曹貴子。

曹貴子被指稱在關鍵時間，透過安排康宏環球的附屬公司以超過8,900萬元的代價收購一家由他擁有的投資公司，藉以串謀欺詐香港聯合交易所有限公司及康宏環球的董事會、股東和投資者。他將在今天稍後被帶往東區裁判法院提堂。

證監會將會就此案繼續與廉政公署通力合作。

康宏發言人表示：「康宏知悉有關報導，會繼續支持及全力配合執法機構的行動。」

康宏辦公室在2017年12月，遭到廉署搜查，並且拘捕了時任主席王利民等多名管理層。其後行政總裁吳榮輝等康宏管理層，指出公司帳目存有問題，以及聘用了法證會計。

在同月下旬，康宏更入稟法院，起訴曹貴子等涉嫌挪移公司資產。

康宏入稟控多人挪移資產

康宏在2017年底入稟控告曹貴子等被告一案，指他們涉違反誠信及不當轉移資金，要求法庭頒禁制令和向被告索取賠償。

根據康宏的入稟狀，曹貴子自2013年起不斷派人進入公司，暗中取得公司的控制權，透過「環迴融資」和不當手法安排配股，從而轉移公司資產。蔡志明則在入稟狀中被指是曹貴子背後金主，他就於去年8月申請在此案將自己列入被告，並於去年11月1日獲高院法官批准。

不過，蔡志明在今年3月初，申請將自己剔出被告名單，有關申請將於9月4日進行案件管理會議。

另一方面。在2017年12月，康宏主要股東郭曉群計劃罷免多名董事，公司疑質郭曉群等人的股份擁有權，導致郭曉群未能在會上行使投票權，雙方就股份擁有權告上法庭，案件至今仍在審理。

康宏自2017年12月停牌 3月底延發業績

此外康宏股份早於2017年12月7日停牌，並在今年3月29日發出通告，表示會公布去年業績及年報。當時康宏指出，由於更換核數師，影響公司投資估值工作，因此需要更多時間收集充足資料，以供新任核數師執行及完成審核財務業績的程序。