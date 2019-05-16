阿里巴巴業績超預期　主要股東卻悉售手頭股票　原因是…

阿里巴巴公佈全年業績，表現超預期。截至3月底，盈利按年增36.9%至876億元（人民幣．下同）；期內收入則按年大升51%至3,768.44億元。細看各分部業務，阿里核心電商業務第四財季收入按年增長54%至788.94億元，高於上一季度的增速40%；阿里雲季度收入亦按年增76%至77.26億元。

全年「成績表」勝預期，阿里股價最多升3%，今年累漲30%，跑贏標普500大盤。不過一片好消息當中，阿里巴巴主要股東之一的Altaba（前稱雅虎、Yahoo）卻宣佈會於5月20日起開始出售持有的阿里巴巴股份，最多出售100%持有的阿里巴巴股票。在阿里巴巴前途仍是十分光明時，為什麼Altaba卻要悉售手頭股票？

至去年底，Altaba持有近10.9% 阿里巴巴股票，是阿里第二大股東，日本軟銀集團則是阿里最大股東，據去年中阿里巴巴的披露，軟銀持股達到28.8%。

雅虎一度擁有高達4成阿里巴巴股權。（路透社）

Altaba計劃清盤

Altaba是在雅虎（Yahoo）2017年出售主要資產予Verizon時成立的投資公司，當時持有約15%阿里巴巴股權和35.5%雅虎日本的股權。《華盛頓郵報》過往曾引述一名熟知雅虎想法的匿名知情人士指，Altaba是英文單詞Alternative和Alibaba的結合，即阿里巴巴的替代物。可見Altaba，多麼重視阿里巴巴。在Altaba約475億美元總資產當中約82%是阿里巴巴股票。

這麼愛阿里巴巴，卻要減持，因為該基金會計劃清盤，正尋求股東批准將公司全面清算和解散，希望透過出售一定數量的阿里巴巴股票以償還該基金已知的、或有的和潛在的未來債務，支付德拉華州法院可能要求的最高準備金，並確保該基金擁有足夠的流動資產。至今年4月Altaba的分析師電話會議上，Altaba行政總裁Thomas J.McInerney補充，在讓股東權益變現時，認為透過拋售股票獲得現金，較直接派發股票好。

該基金表示，可能會全數悉售阿里持股，但於股東批准計劃前，不會出售超過一半的阿里持股。

阿里巴巴對大股東減持表示感到高興、欣慰。（路透社）

對於Altaba宣布大手減持阿里巴巴股票，市場反應亦十分冷靜。阿里巴巴表示，股票就是用來買賣的，任何股東，在任何時候，出於任何目的，都有權力處理自己的股票。「為雅虎當年投資阿里而獲得的豐厚回報感到高興，同時這些回報能為今天的雅虎幫上點忙而感到欣慰。」