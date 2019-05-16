憂私人企業薪酬加幅跑輸通脹？　學者籲後生仔可多轉工　助向上流

加薪通知，肯定是每名打工仔每年最想得到。可是在中美貿易爭議再次白熱化，以及中﹑港經濟前景未明情況下，僱主對員工加薪時，難免不如以往「手鬆」。作為私人企業薪酬調整參考指標的公務員薪酬調查結果顯示，扣除遞增薪點後，建議低層公務員薪酬增幅為3.13%，不及中層公務員的5.08%，及高層公務員的4.58%。有關調查趨勢結果，足以讓普羅大眾「震驚」。 有人力資源管理專家明言，私人企業僱員薪酬將不會低於通脹，惟個別較易受到貿易戰波及的行業，加薪幅度難免受到影響。

那麼今年通脹水平如何？據財政司司長陳茂波於財政預算案內預測，今年香港整體及基本通脹平均為2.5%。

至於低層公務員加薪幅度最終加薪幅度，相信會較建議水平理想，因為按照慣例，低層公務員薪酬加幅會與中層公務員「睇齊」，即最終可增薪5.08%。

本港失業率維持低水平，很多行業也表示「等人用」，不過中美貿易戰持續，全球經濟增長放緩，企業盈利或受到影響，合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠指，僱主會審慎面對員工薪酬調整，又認為政府的加薪幅度「有少少滯後」，因為根據早前的調查，私人機構加薪幅度介乎3至4%，而低層公務員加薪只有3.13%。

港人出名勤力，即使受到超強颱風山竹吹襲，市面滿目瘡痍仍無阻上班的決心。（盧翊銘攝／資料圖片） 薪酬加幅跑輸通脹？



他指私人企業員工薪酬加幅「未必跑輸通脹」，但貿易及製造行業容易受到影響，「公司生意少咗，盈利少咗，加幅亦會較少」；而醫療保健因人手緊張問題，而且市場上對該等服務有需求，薪酬加幅會較高。



香港中文大學經濟系副教授莊太量亦表示，「難啲跑輸通脹，只係低層加薪幅度低咗少少」，他指相信行政會議審議公務員薪酬調整時，會把低層公務員的加幅與中層看齊，即5.08%，屆時將會比約3%的通脹率為高。

莊太量又指目前本港人口結構老化，勞動力供應不足，「行行等人用」，基於最低工資的關係，相信勞動力密集的職業、低層員工的加幅會較高。對於中美貿易戰的影響，他指目前本港受的影響輕微，因本港主要以金融行業為主，而非貿易，若論及中美貿易戰對打工仔今年薪酬調整最大影響的行業，他相信以服務業為主，因受旅客的消費所影響，佣金方面或受到調整，惟底薪不受影響。

人工加得少，年青人點算？



年青人向上流動難，加上樓價高企，不少年青人感到前路茫茫，蘇偉忠就建議年青人應留意市場，檢視經濟周期，尋找適合自己的工作，在尋找工作時，除了視乎自己興趣，亦應檢視有關行業的前景；而在剛畢業一至兩年時，「可以轉密啲都冇問題，試多少少唔同嘅公司，因為剛畢業未有方向感，讀書始終同做嘢唔同，轉工密啲亦係無可厚非。」至於工作2至3年後，至少應留在同一間公司2至3年較好，「僱主會覺得你較穩定，唔易轉工」。至於今年「打工仔」若想轉工，加薪5至10%屬合理加幅。



莊太量則建議年青人應「趁年青多轉工，做多啲『職業配對』，『跳多啲』，搵適合自己嘅工作」，他又指年輕人每次轉工加薪約10至20%，多轉工有助向上流動。