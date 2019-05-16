【大灣區】星展料區內樓價難大升　「調控陰影」或長期籠罩

粵港澳大灣區規劃綱要於2月正式出爐，吸引不少港人北上置業淘金。惟星展香港及內地研究部主管吳淑燕指出，由於內地政府積極調控，相信區內住宅樓價大升機會有限。

樓價高企不利人才流入

吳淑燕出席記者會時指，中央將吸引人才視為大灣區發展的關鍵，但若然樓價高企，將不利國內外人才流入，預料未來大灣區住宅市場將一直處於「宏觀調控的陰影之下」，樓價大升機會有限。然而，她對區內寫字樓物業前景樂觀，認為隨着經濟向服務業轉型，估計現時深圳寫字樓供應過剩的情形，將於5至10年內大為緩解，而廣州亦已出現供不應求的迹象。

對於大灣區整體發展，吳淑燕指出目前撇除香港及澳門，區內服務業佔GDP比例僅為57%，工業仍然舉足輕重，但受惠政策支援，預料服務業比例將於2030年提升至66%。

星展香港及內地研究部主管吳淑燕（圖中）認為隨着經濟向服務業轉型，估計現時深圳寫字樓供應過剩的情形，將於5至10年內大為緩解。（文顥宗攝）

料保險業成5大增長主題

星展報告預料，新能源汽車、智能家具、線上廣告、醫療以及保險業將是區內五大增長亮點。該行香港及內地銀行及保險業分析師施畊宇估計，區內保險業保費收入將於2030年前，錄得超過15%年複合增長，加上中港兩地正就「保險通」展開磋商，將為保險業帶來增長機遇。

星展香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏則稱，隨着區內製造業升級，估計高端製造業佔比將由現時的4成，增至2030年的5成，而技術含量較低的製造業將遷至廣東省其他地區。