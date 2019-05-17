屈臣氏：內地客較接受新科技　將推出針對老年人的體驗服務

香港屈臣氏董事總經理張慧屏出席零售高峰會時表示，雖然近期有不少大型零售品牌陸續關閉實體店，但她認為「零售不會消失」，零售商經營實體店除了做好前台服務，亦需要加入更多客戶體驗。

集團2018年財政年度的營業額達1,689億元，截至今年3月底，於全球25個市場擁有1.5萬間實體店。她透露集團利用會員數據配合科技，目前已在屈臣氏概念店CKC18試驗各種新科技，希望將交易化為與客戶的互動體驗。

老年人也喜歡使用「點購站」

屈臣氏於去年10月推出「點購站」，讓顧客可於店內的智能設備訂購虛擬貨架上的產品，再於翌日到指定分店提取，有助管理存貨及提升顧客購物體驗。

張慧屏表示，初時推出點購站較集中於民生商舖，一次進行店舖巡視時，發現除年輕人外，不少老年人喜歡使用該設備，打破老人家不太願意接觸科技事物的認知。她透露，下月將針對他們推出新的科技體驗服務，今年底亦會加裝點購站設備，由現時約50間分店使用，擴展至所有屈臣氏分店。

香港屈臣氏董事總經理張慧屏表示，計劃在所有屈臣氏分店安裝點購站設備。（林樂謙攝）

集團於旗下店舖不斷試驗新科技，包括與美圖（1357）合作的即時虛擬試妝服務、皮膚測試服務及無人收銀等等。在推廣新零售時，張慧屏觀察到，內地遊客較本地客較容易接受新科技，遊客區店舖亦較多人使用新設備，相信由於內地科技發展較成熟。