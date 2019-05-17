【溫多娜手記】大快活主席親寫四頁信勸兒子接班：我無逼佢！

大快活集團（0052）主席兼行政總裁羅開揚今日出席零售高峰會，與兒子羅輝承大談接班經過，指自己早已年過60歲，需要為公司將來打算，於是鼓勵兒子從溫哥華回港接班，笑言「我無逼佢！」

羅開揚是大快活創辦人羅芳祥的兒子，叔父羅騰祥則是大家樂（0341）快餐創辦人。對於外界時有混淆兩間快餐店，羅開揚指，「爸爸先構思整個快餐概念，叔叔再跟住加入，當時大家樂及大快活只得一兩間分店，未曾想過會有競爭。」

大快活集團主席兼行政總裁羅開揚（左二）表示，初時大家樂及大快活只得一兩間分店，未曾想過會有競爭。左一為羅開揚兒子、大快樂執行董事羅輝承。（林樂謙攝）

手寫信勸兒子回港接班

羅開揚透露，當初並無打算繼承父業，年少時選擇赴去美國修讀圖像設計，而父親亦十分開明，讓他自己選擇前路。不過，他笑指自己當年想法非常不切實際，曾經於文革時期，計劃在紐約開一間名為「cultural revelution」的餐館。後來，二哥寫信勸他回港，於是他便開始投入家族事業。

羅輝承與父親同樣，走上繼承家族事業的道路，於今年1月加入大快活擔任執行董事。羅輝承透露，與妻子一直定居溫哥華，有天收到父親長達4頁紙的親筆信，希望他回港接手大快活，他短暫回公司工作逾半年，一度與妻子分隔兩地，後來決心回港定居，加入公司輔助父親。