港交所建議強制ESG披露　單一性別董事會的新申請上市企業需解釋

港交所﹙0388﹚就加強上市公司於環境、社會及管治（ESG）披露規定進行諮詢，建議加入強制披露規定，內容需包括董事會所發聲明，陳述有關會內考慮過與ESG相關的事宜，以及如何按照目標檢討進度。

另外，亦要求發行人披露已經及可能會對其產生影響的重大氣候相關事宜；修訂及披露「環境」關鍵績效指標；將「社會」關鍵績效指標的披露責任提升為「不遵守就解釋」。

諮詢期至7月19日

同時港交所亦建議修改《上市規則》，規定主板上市公司年結日後4個月，及GEM板上市公司於年結日後3個月內刊發ESG報告。有關ESG修訂的諮詢期至7月19日。

香港交易所上市主管戴林瀚稱，國際社會對氣候變化及其商業影響日益關注，希望藉此諮詢建議要求發行人披露與氣候變化相關的事宜。

聯交所表示，繼續視推動董事會成員多元化為重點工作。（資料圖片）

繼續推動董事會成員性別多元化

聯交所亦同時修改有關上市申請指引信，要求新申請人披露董事會成員多元化政策，以及要求董事會只有單一性別的新申請人解釋如何達到董事會成員性別多元化。

戴林瀚認為，董事會成員多元化可令決策過程更有效率，提升企業管治水平；聯交所將一如以往，視推動董事會成員多元化為重點工作。