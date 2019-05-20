全球市場又迎「黑色星期一」：納指期貨跌超1%　海外晶片股大跌

貿易陰雲仍未散去，全球市場又迎黑色星期一。5月20日美股盤前，美股三大股指期貨全線下跌。納指期貨跌超1%，道指期貨跌0.4%，標普500期貨跌0.5%。

內地媒體《華爾街見聞》報道，歐洲股市跌幅進一步擴大，德國DAX指數跌1.04%，英國富時100指數跌0.6%，法國CAC 40指數跌1.1%，歐洲STOXX50指數跌1.24%，意大利FTSE MIB指數跌2.41%。



值得注意的是，海外晶片股集體大跌。美股晶片股中，博通跌2.4%，英特爾跌2%，高通跌3.7%，恩智浦跌2.6%，美光科技跌3.3%。



歐股晶片股中，華為供應商意法半導體跌10%；德國晶片生產商英飛淩大跌近6%，該公司今天表示，出售給華為的大部分產品不在美國出口限制之列。此前，《日本經濟新聞」報導稱，英飛淩停止向華為發貨。

中美貿易戰白熱化，拖累歐美股市表現。（視覺中國）

其他美股個股方面，蘋果盤前2%，此前滙豐將蘋果目標價調低至174美元，因擔憂其中國市場增長乏力。

其他歐股個股方面，金融股德銀跌幅超3%，創歷史新低；德國DAX30指數的兩大權重股巴斯夫（佔比為8%）和拜耳公司（佔比為8.5%）跌幅均超2%，該指數的30家成分股中僅有5家錄得升幅，25家下跌。

此前亞盤時段，A股全天弱勢盤整，三大指數全線收跌，深成指跌近1%；香港恒生指數收盤跌0.6%至27787.61點。