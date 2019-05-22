【虛擬銀行】WeLab陳家強：不擔心競爭　虛銀不能打價格戰

金管局至今發出8張虛擬銀行牌照，包括本地金融科技初創WeLab。該公司虛擬銀行董事局主席陳家強出席一個財經論壇時表示，Welab虛擬銀行正密鑼緊鼓地籌備，希望發牌後6個月可以開始業務。

談及競爭，他認為，香港本身已有許多銀行，8間虛擬銀行利用科技提供服務，相信每一間都有不同策略及賣點，因此「無擔心過」競爭，Welab只想專注用科技為客戶提供更好體驗。

以更好客戶體驗為競爭策略

外界指虛擬銀行開業初期難收支平衡，他稱這個說法「肯定」無錯，因為初期一個客都未有，但已有不少開支，如人工，但他強調Welab有以銀行經營模式「計過數」，有信心達到projection（預算），惟現階段未能透露。

陳家強又指，對虛擬銀行的監管同傳統銀行完全一樣，如資本監管要求、反洗錢。問到虛擬銀行會否打「息口戰」，他指，今天香港銀行都有不同息口，有競爭環境但不能話「搶客」，料虛擬銀行不能打個別「價格戰」，競爭策略是提供更好的客戶體驗。

WeLab虛擬銀行董事局主席陳家強表示，8間虛擬銀行料各有策略和賣點，料各有息口但不能說是「搶客」。（黃捷攝）

高新科技才是大灣區主要部份

另外，講及大灣區發展，陳家強認為，金融也重要，但高新科技才是主要部分，業界當然希望大彎區金融有更多互聯互通的措拖，提供對市民及企業更便利的金融服務，同時又符合國家政策。