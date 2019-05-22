李小加﹕生物科技生態圈成形成　下周將舉行生物科技周

香港交易所（0388）實施上市新規已有1年，行政總裁李小加於網誌內檢視實施新規以來的成果。

李小加指出一年前推出了25年以來最大的上市改革，第一次向採用非傳統股權架構的新經濟公司，及為尚未錄得收入的生物科技公司敞開了大門。

他又指出上市新規生效至今年4月底，共有40家新經濟公司發行新股，融資1,504億元，佔同期香港新股市場集資額的一半以上，又指出香港已成為全球第二大生物科技上市中心，共有9家生物科技公司發行，另有10多家生物科技公司已遞交新股上市申請，以及有更多生物科技公司正準備來港上市，同時已看到香港的生物科技生態圈已慢慢成形，並且吸引更多生物科技行業專才，說明香港發展全球生物科技融資中心的努力開始初見成效。

他明言對不少人而言，生物科技屬新事物，投資界及金融圈需要對生物科技行業更深入，及專業的理解，以培育香港的生物科技圈。他又透露下周（28至30日），港交所會舉辦生物科技周，未來將會舉辦更多類似活動，助大眾走近生物科技行業。

稱內地科創板不會影響香港吸引力

李小加又指出，上市貿員會已設立專門小組，以檢討新股上市及發行流程，會從上市前投資﹑「重複申請」等6個方面，探討進一步完高新股發行及上市程序是否有改善空間。同時亦正研究如何縮短新股發行結算周期，讓市場的定價功能更真實反映市場環境。

此外李小加亦談及內地即將推出科創板，認為香港只要做好自己的事情，不會降低香港的吸引力，並指出若日後滬港通納入科創板股票，將會吸引更多國際投資者通過香港投資內地，提升香港對於國際資本的吸引力。