英皇鐘錶珠寶首季業績按季有改善　暫未受貿易戰影響

英皇鐘錶珠寶（0887）舉行股東周年大會，公司指中價位錶款，即2萬元至8萬元的手錶需求強勁，帶動公司今年首季業績比去年第4季有所上升。

有熱賣錶款要排waiting list

公司主席及行政總裁楊諾思指，今年首季零售氣氛不錯，根據前線員工及銷售數據反映，中價位錶款需求強勁，尤其是運動錶，有些錶款更熱賣至需要排輪候名單（waiting list）。她指，在剛過去的「五一黃金周」，自由行客人佔相當高比率，銷售情況亦相當理想。

至於中美貿易戰，她指對投資及營業有下行風險，公司會審慎樂觀觀察，不過目前未見受到任何影響。

英皇鐘錶珠寶主席及行政總裁楊諾思表示，今年香港會開兩間店舖，而內地市場則開7間。（賴啟燊攝）

專注零售今年不買舖 港開兩分店

公司於去年購入尖沙咀廣東道一個舖位，楊諾思指，該次收購屬策略性計劃，特別是廣東道是自由行旅客的購物熱點，而租金亦可以為公司帶來穩定回報，證明有關投資正確。

公司今年會於香港開兩間分店，其中一間已於上半年在荃灣開張，下半年將會開設一間珠寶店。而在內地，則計劃開7間店鋪，其中5間已於上半年開張，全部處於一、二線城市。

楊諾思指，公司將會專注零售業務，包括加強人材培訓及貨品質素，今年將不會有買鋪行動，而開分店的數目亦比去年於香港的6間分店有所減少。

拓展東南亞市場 聚焦馬來西亞

楊諾思指，公司於新加坡營業已有約六至七年時間，生意理想，認為東南亞地區有發展空間，而馬來西亞方面政治氣氛穩定，幣值較低，當地市民消費力強，所以會發展馬來西亞市場。

被問到公司有沒有回購計劃，楊諾思指暫時不作評論。