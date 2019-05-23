聯想集團：會在符合法律法規情況下　與客戶保持業務關係

中美貿易戰正影響個別內地企業於全球擴張的步伐。聯想集團（0992）董事長兼行政總裁楊元慶表示，暫時美國的關稅措施並未涉及電腦及手機產品，所以對集團業務影響不大。不過，集團對未來有可能出現的關稅措施已做好應急措施，盡可能減少影響。惟強調尊重任何國家對當地的法律，而集團亦會遵守法律。

他又指，華為是集團個人電腦業務的重要伙伴，華為會在符合法律法規的情況下，與客戶保持業務關係。而高通和英特爾亦是公司重要的合作對象，目前仍保持關係，暗示高通和英特爾會繼續向其供應手機晶片。

楊元慶表示，美國的關稅措施暫未對集團做成大影響，但集團已為未來做好準備。（余俊亮攝）

強調供應較競爭對手更有靈活性

他提到，現時對全球供應方面並無作出調整，但集團作為全球性公司，在各地都有生產廠房，包括在那裡生產和供貨，在供應方面較競爭對手更有靈活性。

聯想個人電腦及移動設備業務稅前盈利升34%至19.8億美元，收入升14%至384.8億美元，同創新高。企業總裁兼首席運營官Gianfranco Lanci指，雖然貿易戰持續，但個人電腦業務在美國的市佔率為15%，相對競爭對手為低，認為關稅增加的影響不大，相信未來仍能達成集團目標。