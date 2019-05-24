【中美貿易戰】IMF﹕美國加徵中國貨關稅　新增成本轉嫁至消費者

中美雙方貿易爭議近期升溫，美國政府正研究對總值來自中國的3,250億美元商品徵收25%關稅。雖然美國總統特朗普指出，大部份關稅由中國生產商承擔，但是據國際貨幣基金組織（IMF）最新發表的報告指出，加徵關稅後成本上揚的部份，幾乎由美國進口商承擔。

美國零售商Best Buy管理層亦指出，美國消費者將會感受到加稅關稅帶來的影響，又指出目前預測未來關稅的影響屬為時尚早。

稱若全面開戰全球GDP縮減三分一百分點

IMF最新發表的報告內指出，中美雙方緊張的貿易關係，對消費者及生產商帶來負面影響，又指出縱使現時對全球經濟增長帶來的影響仍屬溫和，可是近期雙方關係變得緊張，已對商業及金融市場情緒帶來衝擊，並打擊全球供應鏈，以及危及全球經濟的預期復甦。

報告又指出中﹑美雙方均為貿易緊張局勢中受損。研究採用勞工統計局從中國進口商品價格的數據發現，由關稅造成的成本上揚，基本上全由美國進口商承擔。

報告指出在加徵關稅後，產品進口價升幅與關稅加幅一致，又指出部份產品關稅，如洗衣機，便由美國消費者承擔，其餘部份進口商透過降低利潤率吸收，更預期關稅若進一步提高，將會轉嫁至消費者。

就算對通脹直接影響有限，可是透過提升國內競爭對手的價格，可能會產生更廣泛影響。報告亦指出，中美雙方互相加徵關稅，對貿易差額影響有限，預料若將所有近期已宣布，及假設雙方新加徵的關稅影響擴大至雙方之間所有貿易，將會導致全球GDP下降三分一個百分點。