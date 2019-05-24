貿戰升溫赴台韓旅客成贏家　台幣韓圜見28個月低　專家料仲有得跌

台灣和韓國都是香港人旅行的熱點地點之一，最近「受惠」於中美貿易戰，新台幣和韓圜便雙雙見28個月低，給予旅客趁低吸納的良機，不過專家提醒，這兩個貨幣料仲有得跌，無需急於兌換。

本周港元兌新台幣升穿4算關口，每1港元高見4.0298，較去年4月3.7的低位，高出8.9%，旅客分分鐘可以買多兩盒太陽餅和鳳梨酥。每1港元兌韓圜亦高見152.3，較去年4月134.37的低位，高出13.3%，赴韓旅客可以買多兩支化妝品。

受華為事件打擊

艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁表示，韓圜和台幣的弱勢「有目共睹」，最主要原因是美元強勢下，除日圓外，大部份亞洲貨幣和新興市場貨幣都涯沽。另一方面中美貿易戰下，中國經濟受打擊，對鄰近地區例如台灣韓國等地都有負面影響。

「為什麼這兩隻貨幣跌幅，明顯較其他亞洲貨幣多，因為這兩個國家都是以晶片和半導體為主的出口國，所以這次美國打擊華為，牽連到兩國，投資者亦借勢狙擊這兩隻貨幣。」他補充。

韓國首季國內生產總值（GDP）按季衰退0.3%，或有需要透過貨幣貶值來刺激出口。盧指，韓國最新經濟數據強差人意，且下月議息，投資者已「炒定」減息，令韓圜進一步走弱。

盧楚仁料新台幣和韓圜的跌勢會持續。（受訪者提供）

不需急於兌換

雖然兩隻貨幣跌幅「和味」，但盧楚仁提醒，暑假去韓台旅行的朋友其實不急於近日兌換。他料6月底前台幣韓圜會繼續涯沽，而今年下半年除非中美可達成協議，否則都會繼續跌，而目前看來，中美貿易協議傾得成的機會並不大。他料港元兌韓圜今年可升至160，港元兌台幣今年則可升到4.12。