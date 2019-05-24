金管局﹕收到8宗未經授權小額轉帳交易通報　共涉7萬元

金管局指出，在過去3星期收到8宗有關未經授權小額轉帳交易的通報，這些個案共涉及3家銀行，總額為7萬元。根據現有資料，不法之徒可能是透過盜用客戶的網上銀行密碼，進行小額轉帳交易。市傳涉事3間銀行為中銀、恒生及大新銀行。

按照金管局的規定，銀行為客戶完成小額轉帳交易後，須向客戶發出即時的交易提示，這些個案亦是客戶收到交易提示後通知銀行而揭發的。

受影響銀行和客戶已向警方報案。根據《銀行營運守則》，除非客戶作出欺詐或嚴重疏忽行為，否則客戶毋須對因未經授權交易而蒙受的直接損失負責。因應這要求，銀行已經向部分客戶作出賠償，其他個案也在處理當中。

金管局希望提醒公眾在使用電子銀行服務時，須採取適當的防範措施，避免發生同類騙案。這些防範措施包括：設定難以猜破及與其他網上服務不同的網上銀行密碼，並定期更新；安裝並及時更新保安軟件，以保護電腦及手提電話；避免透過公用電腦或公共無線網絡登入電子銀行帳戶；以及不時查核電子銀行帳戶，並及時查閱銀行發出的提示訊息及結單。

公眾如發現其帳戶曾錄得未經授權交易，應盡快通知其銀行，並向警方報案，或聯絡警方的反詐騙協調中心(電話號碼：18222)。