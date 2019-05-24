港交所﹕新《上市規則》將於9月1日生效　2情況無須停牌

香港交易所（0388）就建議對上市公司財務報表，附有核數師無法表示意目或否定意見的發行人，實施特定停牌規定的諮詢文件刊發諮詢總結。

港交所上市科主管戴林瀚指出，今次諮詢是希望提高發行人財務信息披露的質量及可信度，以維持市場質素。

新增的《上市規則》條文，將適用於發行人在2019年9月1日或之後開始的財政年度的全年初步業績公告。

合共收取62份回應意見

港交所指出在調詢期間合共收到62份回應意見，經仔細考慮後，決定對新的《上市規則》條文作出若干改動，以反映市場意見。他又指出新的《上市規則》條文鼓勵發行維持適當及有效的風險管理及內部監控系統，並在適當情況下，促使發行人盡快與核數師解決審計上的問題。

按照新《上市規則》規定，若發行人就個別財政年度刊發初步業績公告時，核數師對發行人財務報表發出，或表示會發出無法表示意見或否定意見，港交所一般會要求發行人停牌，直至解決導致核數師發出無法表示意見或否定意見的問題﹑保證核數師無須就有關問題發出無法表示意見或否定意見，以及披露足夠資料以令投資者可在知情情況下，對其財務狀況作出評估為止。

企業補救期可獲延長

港交所指出考慮諮詢期內收到的意見後，已修訂了建議《上市規則》，停牌規定在以下2個情況不適用，1.是無法表示意見或否定意見，只牽涉持續經營問題，2.是發行人在刊發初步業績公告前，已解決導致核數師發出非標準意見的相關問題。

同時亦已修改補救期，按現行《上市規則》，主板發行人連續停牌18個月，GEM發行人為12個月，可能會被港交所除牌。若要解決導致核數師發出無法表示意見，或否定意見的問題並非發行人所能控制，補救期或可延長，而延長期則由港交所按個別情況而定。

港交所又指出，若主板及GEM發行人停牌純粹是因為核數師對發行人在今年9月1日至2021年8月31日期間開始的財政年度的財務報表，發出無法表示意見或否定意見，補救期可延長至24個月