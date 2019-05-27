【滬杭直擊】新創建用大數據管理公路　1秒偵測路面異常

以基建為主的新創建集團（0659）瓣數多多，業務涵蓋道路、環境、巴士及飛機租賃等，最近更斥215億元收購富通保險，大舉進軍保險界。 不過，集團的「金蛋」始終是道路業務，在內地經營的15條公路，去年下半年賺約9.5億元，佔集團隊總經營溢利近半。記者上周到杭州繞城公路視察，發現這條公路殊不簡單，以大數據實時監控所有路面情況，讓違規車輛、汽車拋錨及塞車情況等通通無所遁形！

監控平台亦會以紅外線進行車牌辨識，幫助交警於收費站及時攔截違法車輛。（林樂謙攝）

阿里巴巴與杭州市政府合作的「城市大腦」以大數據管理城市，而新創建亦參與其中，利用數據管理逾100公里的杭州繞城公路，在已安裝200多部攝像機中全天候監控車輛的一舉一動，讓監控人員及交警可及時進行疏通道路等舉措，保持公路暢通無阻。

新創建高級經理（道路）蔡鴻發（左）、總監（道路）何國強（右）。（林樂謙攝）

智慧公路不怕雙十一及內地長假

監控平台以視像掃描及GPS定位計算各車輛速度，在遇到汽車拋錨及阻塞情況時，監控人員可在1秒內接收數據並作出調動安排，包括實施車流限制措施等。平台亦會以紅外線進行車牌辨識，準確度達95%，幫助交警於收費站及時攔截違法車輛，並於10秒提出自動預警。

截至上個財年，該公路的日均車流量為8.26萬架次，錄得5%增長。新創建高級經理（道路）蔡鴻發表示，即使在人流高峰期如雙十一與內地長假，車流最高達至50萬架次，亦沒有出現嚴重交通阻塞情況。收費站方面，公路電子收費使用率約30%，其餘為人手進行的現金及支付寶收費，他期望年底電子收費使用率可達到九成，加快車輛的通行速度。

公路收費站的電子收費使用率約30%，他期望年底電子收費使用率可達到九成，加快車輛的通行速度。（林樂謙攝）

尋求內地新道路投資項目

除了杭州公路，新創建亦積極發展內地不同公路項目，集團總監（道路）何國強表示，隨著香港大老山隧道專營權屆滿，公司正尋求新投資項目，屬意大灣區、長三角地區及中部地區如湖南湖北等地，亦考慮投資海外道路，惟回報率及流均較內地項目遜色。

阿里巴巴與杭州市政府合作的「城市大腦」以大數據管理城市，新創建亦參與其中。（林樂謙攝）

搶佔上海化工區內環境業務

環境是新創建的另一核心業務，去年下半年賺約4.5億元，其中集團透過與法國能源企業蘇伊士合組公司，營運內地的水務及固廢資源等70個項目。記者另前往上海化學工業區，了解集團在當地環境業務的最新發展。

上海化工區為石油化工基地，需要進行大量淨水及污水處理，蘇伊士新創建於2002年與園區簽訂協議，設廠應付供水及污水處理服務，以5組生化處理池及2條活性碳處理池，日均提供20萬噸工業水予園區企業。隨著年底水池擴建，日均工業水供應量可增50%至30萬噸。

廠房設5組生化處理池及2條活性碳處理池，日均提供20萬噸工業水予園區企業。 廠房每年可處理12萬噸廢物，包括固體及液體廢物等，目前使用率約七至八成。（林樂謙攝）

美國客佔少數 不受中美貿易戰影響

另外，看準化工區的危廢處理需求上升，蘇伊士新創建於2006年投資10億元，成立三條危廢焚燒生產線，服務區內及區外的800家活躍客戶。廠房每年可處理12萬噸廢物，包括固體及液體廢物等，目前使用率約七至八成。雖然廠房方面未透露具體收入，但以市價計，固廢處理每噸收費約7,000元人民幣，而液廢則收約4,000元人民幣，該廠年均收入最少錄約3.4億元人民幣。

集團總監（環境）盧慧敏表示，污水及危廢廠的主要客戶來自化工區內，大客為歐洲企業如德國巴斯夫集團及拜耳集團等，而區內美資公司只佔少數，相信廠房業務不會受中美貿易戰影響。隨著政府區不斷擴建化工區，相應需求亦會穩定增加，廠房會逐步進行擴充計劃，提升處理能力及帶動收入。另外，集團於今年4月收購澳實集團的環境檢測實驗室，將為內地環境項目帶來協同效應。