【李兆基退任】曾兩年勁賺500億　四叔公開「四步選股法」

恒基地產（0012）創辦人李兆基宣布由於年事已高，決定退任主席兼總經理。李兆基縱橫本港地產業半世紀，投資股票亦屢有斬獲。2004年，四叔以私人資金成立「兆基財經企業」，投資本港或海外市場股票，特別熱衷於投資新股市場。

鍾情新股市場 2006年被稱「亞洲股神」

2003年，李兆基注意到香港地產的每日成交額平均只為2,000至3,000萬港元，遠比股市不少於200至300億元為低，於是當機立斷，投資國際金融市場，2004年12月成立「兆基財經企業」，親自掌舵公司的投資大方向。四叔在接受訪問時表示，短短兩年間，公司的資產已由初期的500億元翻倍至1,000億元，「亞洲股神」之名亦因而得名。

李兆基當年喜愛中港新股，曾經認購過的包括中人壽（2628）、平保（2318）、神華（1088），還有公用股王領展（0823），這些優質股上市後均有以倍計的升幅。

他在一次傳媒訪問中曾透露，在2008年金融海嘯前，兆基財經的資產值曾高逾2,000億元，但一場金融海嘯卻令兆基財經資產「唔見一半」。

李兆基關心世界經濟，當中認為中國經濟的市場和商機龐大，視之為投資首選。（新華社）

投資心得：依次選國家、貨幣、行業、公司

雖然如此，李兆基的投資眼光確是值得參考，而他亦曾公開過他的投資心得，第一步是要選擇投資哪個國家，由於中國近年經濟騰飛，國際地位日高，市場和商機龐大，亦比印度和越南等發展中市場成熟，因此被四叔視為投資首選。

第二步是選擇投資貨幣，可因應情況選取高息貨幣，以達到「財息兼收」的效果。第三步是選擇行業，把重點放在增長潛力較高的行業，即使在經濟放緩時也只會受到相對輕微的影響。最後一步是選擇股份，認為應選擇行業之表表者，即所謂「龍頭股」，因其佔市場份額通常較高，管理層較少出現「意外」。

圖說四叔發跡史︰

【圖輯】四叔李兆基發跡史 攜千元隻身赴港 變逾5千億恒地王國