政府﹕4月出口跌2.6%　短期出口前期未明　會繼續保持警覺

政府統計處公布，今年4月香港對外整體出口按年跌2.6%至3,215億元，入口跌幅更達5.5%至3,566億元，4月份貿易逆差為351億元，相等於商品進出口貨值的9.8%。

今年首4個月，香港整體商品出口總值按年跌2.5%，入口總值下跌3.7%，期內貿易逆差為1,540億元，佔整體進出口貨值的11%。

4月輸往台灣貨值跌逾24%

政府指出，今年4月出口至亞洲的整體貨值下跌2.3%，其中輸往台灣跌幅達24.4%，為眾多地區或國家中跌幅最大。不過輸往新加坡的貨品總值按年升32.1%。

至於輸往亞洲以外地區，出口貨值普遍向下，其中輸往美國貨值下跌17%，輸往德國則跌4.4%，惟輸往英國整體出口貨值上升2.3%。

政府又指出，在今年4月進口貨值中，韓國跌幅最大達到32.5%，印度亦跌31.7%，惟來自泰國的入口貨總值按年升6.6%。

政府﹕亞洲經濟疲弱拖累香港出口

政府發言人表示，受環球經濟表現較為疲弱、中美貿易摩擦及各種外圍不利因素所影響，4月商品出口貨值按年下跌2.6%。近月出口表現疲弱的情況亦見於很多亞洲經濟體。



香港的短期出口前景仍然頗為不明朗，很大程度上視乎中美貿易摩擦往後的發展。政府會繼續保持警覺。