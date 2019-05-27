蘭桂坊集團夥內房公司　進軍大灣區商業文娛項目　

蘭桂坊集團與招商蛇口及國內房地產公司亞桐集團達成戰略合作，於深圳推出「LKF852 太子灣」綜合體項目，希望打造一個包含商業、文化及娛樂休閒的地標。

定位國際港 建築面積達170萬平方米

「LKF852 太子灣」是蘭桂坊集團打進大灣區市場的其中一個重要項目。原地皮由招商蛇口擁有，亞桐集團投資20億元人民幣，包括收購地皮及興建建築物，再交由蘭桂坊集團營運及招商。是次項目將包括商業建築、國際學校、醫院、郵輪碼頭及商場。

目前項目已經完工，蘭桂坊集團主席盛智文就指暫時仍未正式招商，但已找到部分潛在租戶，惟詳細情形暫時未能公布。他指，項目將會有餐飲、酒吧、零售品牌及一些年青、潮流文化的品牌進駐，而實際租金計劃暫時亦未能作出公布。

形容「強強聯手」打造「打咭熱點」

對於今次合作，盛智文形容為「強強聯手」，他指粵港澳大灣區商機處處，而且鄰近香港，希望能打造一個地方，讓港人晚上到遊玩消閒，並形容是次項目適合任何人前往，將會是「打咭熱點」。

蘭桂坊集團主席盛智文（右）稱，「LKF852 太子灣」將會有餐飲、酒吧、零售品牌及一些年青、潮流文化的品牌進駐。（賴啟燊攝）

亞桐集團董事長李啟鵬亦對雙方今次合作十分期待及高興，對項目充滿信心，雙方之後會於大灣區，包括深圳、蛇口及廣州有更多合作。李啟鵬又強調今次項目是一個國際港，將會大型郵輪停泊，每日將會有3萬人流。

中美領導人下月會面 料將再次友好

被問到關於中美貿易戰的問題，盛智文指所有人皆希望貿易戰盡快完結，即使是美國人亦受到影響，亦會波及香港的零售業，不過影響不大。他指兩國領導人，將於下個月於大阪舉行的二十國集團（G20）領導人峰會上會面，兩人將透過對話解決分歧並再次友好。

他指今次的貿易戰為中國上了一課，相信兩國很快會再次緊密合作，而華為的禁令很快會消除，因為美國方面有很多企業需要對華為進行銷售。他又強調「對中國有很大的信心！」