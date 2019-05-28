煤氣：成本上升與政府研究加價 　料加幅溫和

煤氣（0003）執行董事暨公用業務營運總裁黃維義表示，2017年集團曾承諾2年內不會加價，現時2年期限已過。由於成本上升的關係，現時有加價壓力，已跟政府進行研究，料加價幅度溫和。



70億擴基建設施 構額外成本壓力



常務董事陳永堅補充，煤氣將擴大香港管網覆蓋，未來五年計劃以70億元去發展基建投資，較以前開支增加20%，構成額外成本壓力。不過，由於公司採用相對便宜的澳洲液化天然氣（LNG），燃氣成本有所下降。



內地業務方面，他指公司未來3年將在內地增加30個分佈式能源能源站，投資額每個約8,000萬至1億元，回報率約10至12%。但由於國際局勢出現暗湧，貿易戰前景不明朗，投資時要更謹慎。

陳永堅指，煤氣將擴大香港管網覆蓋，未來五年計劃以70億元去發展基建投資，較以前開支增加20%。（方家遠攝）

新主席對煤氣業務熟悉 提供不少意見



四叔李兆基退任煤氣主席，其子李家傑及李家誠接棒，成為公司聯席主席，陳永堅表示，他們加入公司董事局逾20年，對煤氣業務非常熟悉，過往公司有重大決策他們亦有參與。



他補充，兩位主席各有分工，李家傑主攻內地，參與不少政府及地方事務，當地人脈廣，對公司內地發展提供不少意見，至於李家誠則主攻香港事務，期望新主席可為公司帶來新思維。