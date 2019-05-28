李小加：生物科技發展已到拐點　

港交所（0388）行政總裁李小加出席國際科創中心論壇時表示，目前生物科技發展已到拐點，美國統領生物科技的科學領導權，而中國人口稠密，老年化問題浮現，對生物科技需求是前所未有的高，預期2020年中國在醫療健康方面將花費1.2萬億美元。

面對中美貿易戰升溫，李小加指，中美經濟、科技由以前的全球化，變為漸走漸遠，可是中美不是彼此的敵人，歐洲人不是亞洲人的敵人。

在生物科技領域中，沒有敵人，唯一共同的敵人是疾病，做的一切都是想生活得更健康和更長壽。他稱這幾天本港都在下雨，形容雨是錢的象徵，希望錢跟科技可在香港結合，讓資本流到最重要、最能改變市民生活的地方。

陳茂波指出，創新科技將成為推動經濟發展的新動力，推動各行各業的升級轉型。（方家遠攝）

港府決心推動創科發展

財政司司長陳茂波覺得，創新科技將成為推動經濟發展的新動力，推動各行各業的升級轉型，製造優質就業機會，同時改善人民的生活水平，更不斷提高中國在國際上的競爭力和影響力。政府決心推動本港創科發展，培養相關的產業。

陳茂波稱本港政府、商界、學術界、科研機構、以及初創企業可與大灣區內城市作緊密合作，充分發揮一國兩制的獨特優勢，讓大灣區成為國際一流的創科中心。港府亦會加強生物科技的基礎及應用研究，在科學園建立生物科技平台，吸引國際和內地研究機構、大學和企業，來香港發展，匯聚人才。