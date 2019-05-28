張勇：物流業將進入「數智化」　加入人工智能提升效率

阿里巴巴行政總裁、菜鳥網路董事長張勇，在第四屆菜鳥全球智慧峰會上分享了他對物流行業的構想，他認為未來的物流一定是從數碼化到「數智化」，即數碼化再結合人工智能，而數智世界將是共同面臨的時代。



張勇於會上先介紹菜鳥的智慧物流前景以及規劃。快遞業高質量發展已經成為社會各界的共識，而加強信息化管理系統和雲計算、人工智能等信息技術應用，是近年來行業提升物流數碼化水平的途徑。



張勇指，數碼化是智慧物流的初心和基石。6年以來，無論是菜鳥還是整個物流業都發生了脫胎換骨的變化，而變化的起點正是數碼化。所有的數碼化，都在為未來的智能化做必要準備。張勇認為，過去6年物流業的變化和菜鳥的快速發展，是物流社會化大協同的結果。500億的包裹總量，也將為物流業的數碼化帶來前所未有的機遇。

張勇認為過去6年物流業的變化和菜鳥的快速發展，是物流社會化大協同的結果。（視覺中國）

物流業進入全面數碼化

張勇認為，整個物流業正在進入全面的數碼化時代。實現貨物流轉效率的最大化，決定了物流必然和供應鏈管理高度結合在一起，這是未來一定發生的趨勢。他指，只有實現整個產業鏈不同企業間的全面聯動，數據打通，才能讓端到端的整體流轉效率變得更高。

他又指出，未來的新技術發展，特別是IoT的發展，不僅會帶來現有物流要素的數碼化，並走向智慧化和智能化，也必將會創造新一代的物流要素。