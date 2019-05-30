【虛擬銀行】中銀牽頭livi擬先推存貸服務　料可提供較高存息

金管局自3月起陸續發出虛擬銀行牌照，至今本港已先後有8間虛擬銀行誕生。由中銀香港（2388）、京東及怡和合組的虛擬銀行livi，公司行政總裁王瀾表示，該行初期將主打基本金融服務，包括存貸業務，現已投資數億元用於科技研發。

實際推出服務時間尚待評估

金管局3月發出首輪牌照時指，預期該行可於6至9個月內推出服務。王瀾出席記者會時表示，該行現正密鑼緊鼓籌備開業，包括系統基建、招攬人才及業務規劃等，但仍在評估實際的開張時間，強調其系統安全、服務穩定是首要考慮。他透露，該行初期將以存貸服務為主，及後將陸續加入不同理財服務，包括與不同消費情境整合的個性化金融服務。

對於虛擬銀行的業務策略，王瀾表明「優惠肯定會有」，存款息率亦可能較傳統銀行高，但「不會很誇張」，而貸款息率則須視乎不同類別，難以一概而論。他強調，該行將主打小額金融服務，例如低至數千元的小額貸款。他又認為，虛擬銀行對銀行業的影響「不容低估亦不可高估」，相信有助行業提升客戶體驗，但對傳統銀行的營業環境衝擊有限。

王瀾表示，livi開業初期將提供基金的存貸服務。（文顥宗攝）

現團隊人數已增至約100人

根據金管局資料，中銀香港對livi持股44%，京東數科持股36%，怡和則為2成，三方初始投資額合共高達25億元。王瀾透露，現時已投入數億元用於科技研發，並預期開業初期，該行員工人數將達到約100人，現已接近達標，未來會視乎業務表現，陸續增聘至200人，目前未有計劃進行第二輪融資。

王瀾續指，自livi獲當局發牌後，已接到不少公司查詢合作意向，來自電訊、零售、旅遊等多個行業，亦有金融科技的服務提供者。至於大股東中銀香港，他指現時livi的數據中心已託管予中銀，未來雙方亦會探討其他合作空間，認為兩間銀行定位不同，可達到互補作用。