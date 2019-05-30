有線邱達昌：連續4個月沒有客戶淨流失　續發展大灣區市場

有線寬頻（1097）有意發展大灣區類新聞，主席邱達昌表示，國家有很多地方支持香港，包括今次發展大灣區，相信大灣區有7,000萬人口，是香港市場沒法相比。假如有線可與內地進行內容及技術合作，有助有線打入內地市場，增加傳媒業營運下去的機會。

邱達昌又指，永升（亞洲）入主有線18個月，當時有線面臨停止營辦的風險，令客戶流失情況嚴重，但經過公司努力，已連續4個月沒有客戶淨流失，意味新增客戶與客戶流失持平，對公司是好的信號。

邱達昌又指，公司連續4個月沒有客戶淨流失，意味新增客戶與客戶流失持平，對公司是好的信號。（羅君豪攝）

未回應日後會否再集資

他又指，永升（亞洲）一定會長期支持有線，對公司長遠有信心，但未有回應日後會否再提出集資。他透露，剛入主有線時，每日淨現金流失約110萬元，公司經過成本控制以及廣告收入增加，現金流失已控制在每日40萬至50萬元。

他續指，公司在香港擁有巨大的地底網絡資源，加上與中移動香港有合作，所以未來在5G發展上有更多商機。

梁淑儀指，公司強項在於製作新聞財經資訊節目，未來要向強項發展。（羅君豪攝）

認為公司強項在製作新聞財經資訊

對於其他固網供應商推減價戰搶客，營運總裁梁淑儀指，公司不會以減價搶客，公司對其服務和產品有信心。她又指，公司強項在於製作新聞財經資訊節目，目標在自己的強項繼續發展，相信港人不止只收看劇集。

邱達昌又補充，留意到TVB有參與合拍劇，認為內地有很多拍劇公司值得有線投資。假如參與投資後，公司可獲該劇在香港的播映權，此做法值得公司投資。